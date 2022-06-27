Порошенко: Путин лично должен ответить за каждую каплю крови, пролитую в Украине

Об этом пишет Петр Порошенко на Facebook .

"Убить, уничтожить все живое, все, что делает человека человеком – вот ужасная, искривленная логика террориста. Кадры ракетного удара по торговому центру в Кременчуге шокировали весь мир. Тысячи гражданских, в том числе женщины и дети – попали под удар. Расплавленный металл, разбитый бетон, дым и крики. Погибшие и ранены. И никакого оправдания тем, кто это осуществил", - призывает пятый Президент.

"За каждую слезу и каждую каплю крови должен ответить Путин лично. Если кто-то где-то как-то еще сомневается, что россия при Путине – это государство-террорист, то вот оно подтверждение. Ударить по гражданскому объекту, торговому центру с тысячами мирного населения" внутри, мог только изверг", – убежден Порошенко.

"Место путина – в международном трибунале в Гааге. Так и будет", - отмечает Петр Порошенко.