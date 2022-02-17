Порошенко про обстрелы на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН
Петр Порошенко призвал украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на террористические акты российских боевиков на Донбассе и усилить санкции против страны-агрессора
"Глубоко шокирован сегодняшними обстрелами объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе со стороны российских оккупационных сил, которые несли реальную угрозу человеческой жизни, в первую очередь детям", - написал лидер партии "Европейская Солидарность" в Facebook.
"Это не только провокация! Призываю украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на этот дерзкий террористический акт со стороны агрессора, который в очередной раз подтверждает истинную преступную сущность российской власти и ее марионеток", - отмечает пятый президент.
"Считаю, что это преступление против человечества должно получить достойный ответ посредством усиления санкций против Кремля и стать еще одной страницей доказательной базы преступлений России на территории Украины в рамках международных судебных инстанций, в том числе в Международном суде ООН", - резюмирует Петр Порошенко.
- Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей были контужены.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты под Донецком обстреливают из тяжелой артиллерии силы ООС.
- Утром 17 февраля близ города Счастья, на Луганщине, был произведен артиллерийский обстрел.
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