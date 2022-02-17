Порошенко про обстрелы на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН

"Глубоко шокирован сегодняшними обстрелами объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе со стороны российских оккупационных сил, которые несли реальную угрозу человеческой жизни, в первую очередь детям", - написал лидер партии "Европейская Солидарность" в Facebook.

"Это не только провокация! Призываю украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на этот дерзкий террористический акт со стороны агрессора, который в очередной раз подтверждает истинную преступную сущность российской власти и ее марионеток", - отмечает пятый президент.

"Считаю, что это преступление против человечества должно получить достойный ответ посредством усиления санкций против Кремля и стать еще одной страницей доказательной базы преступлений России на территории Украины в рамках международных судебных инстанций, в том числе в Международном суде ООН", - резюмирует Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей были контужены.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты под Донецком обстреливают из тяжелой артиллерии силы ООС.

Утром 17 февраля близ города Счастья, на Луганщине, был произведен артиллерийский обстрел.

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