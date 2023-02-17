Порошенко призывает Запад убить российскую экономику: пора выиграть эту войну

"Формула победы Украины проста: поставки оружия, экономические санкции против России, помощь в укреплении стойкости Украины, депутинизация России и вступление Украины в Европейский Союз и НАТО", – пишет Порошенко.

Он отмечает: деньги – это горючее, питающее смертоносную военную машину России, которая продолжает убивать украинцев.

"Чтобы остановить эту машину, военных действий мало. Должны быть мощные финансовые удары, настоящие – экономический кризис и даже социальные потрясения", – пишет пятый Президент.

"Новые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, внедренные соответственно в декабре и феврале, стартовали настолько удачно, что вернули из прошлого образы России-СССР как ржавой "бензоколонки Европы" и "Верхней Вольты с ракетами". На фоне обвала нефтегазовых доходов, дефицит федерального бюджета РФ в январе составил почти $25 млрд. Подобного не случалось с 1998 года – символического года экономической катастрофы для России. Эту положительную тенденцию нужно закрепить", – считает Петр Порошенко.

В частности, он призывает прекратить перевозку российской нефти танкерами теневого флота, а также ограничить поставки сжиженного газа из России.

"Настаиваю на закрытии доступа к Суэцкому каналу для российских грузов. Чем длиннее маршрут россиян к китайцам и индийцам, тем больше транспортные расходы, тем больше потери России, тем меньше погибнет украинцев", - отмечает Петр Порошенко.

По его словам, целесообразно также закрытие южной ветки нефтепровода "Дружба": "Украина, в этом я убежден, готова будет пойти на потери своих доходов и от "Дружбы", и даже от ГТС. То, что может стоить Киеву 1 миллиард долларов, обойдется Москве в 16 миллиардов: 10 на газе и 6 на нефти".

Если все эти предложения будут реализованы в ближайших пакетах санкций Евросоюза, уже к концу третьего квартала 2023 года полностью исчерпается ликвидная часть российских золото-валютных резервов. Это убьет российский импорт, а значит, убьет экономику. Инфляция и резкое падение уровня жизни ударит по социальной основе власти Путина – объясняет Петр Порошенко.

"Без Путина мир точно станет лучше. Избавьте Путина от денег, помогите нам оружием, добавьте санкций из ада, депутинизируйте Россию и приветствуйте Украину и в ЕС, и в НАТО. Только все составляющие этой формулы победы вместе обеспечивают устойчивую безопасность европейскому континенту и всему миру. Пора выиграть эту войну", – резюмирует Петр Порошенко.