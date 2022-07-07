Пишет Порошенко в Facebook .

"С первых дней широкомасштабного вторжения миллионы украинцев и тысячи предприятий стали бок о бок со своей армией. Волонтеры и благотворители покупают для ВСУ все — от "броников" до БПЛА, от белья и формы до грузовиков и бронемашин. Но государство сейчас это гражданское активность ограничивает налогообложением. Разве это по-государственному?"- отметил он.

"Пока в Украине действует военное положение, благотворители и волонтеры должны иметь возможность помогать воинам без каких-либо ограничений, когда речь идет о закупках насущных нужд наших Вооруженных сил, солдат и офицеров. Вместо того чтобы стимулировать содействие армии в условиях военного положения, государство облагает благотворительность, как только она превышает определенный процент от прибыли предприятия.Чем больше жертвуешь на армию, тем больше шкур с тебя сдерут. Как сказал один фискал, это - "искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал", - возмущается Порошенко.

Он подчеркивает, что такой подход подрывает мотивацию наших предпринимателей и возможности для волонтеров собирать средства, которые они отрывают от собственных неотложных потребностей.

"Подал соответствующий законопроект, который должен исправить эту чепуху, и требую его немедленного рассмотрения. Кроме того, выступил с инициативой, чтобы украинские предприятия имели возможность оказывать денежную помощь семьям своих работников, погибших на фронте, как и работникам, раненым на фронте. Но , оказывается, и в таких случаях следует платить НДФЛ. Это, кстати, касается и средств волонтеров, направляемых на такую помощь", – отмечает Петр Порошенко.

"Что должно расти на том месте, где была совесть, чтобы и сюда толкаться за налогом?! Эта несправедливость так же должна быть устранена в кратчайшие сроки, и наша команда работает над этим", – резюмирует Порошенко.

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