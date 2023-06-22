Порошенко призывает приложить максимум усилий и обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца года
Петр Порошенко на своей странице в Твиттере заявил, что промежуточная оценка Европейской Комиссии по выполнению условий для начала предвступительных переговоров должна побуждать украинские власти к внедрению реформ и выполнению всех рекомендаций ЕС
Об этом пишет сайт партии "ЕС".
"Призываю украинские власти приложить максимум усилий и проявить политическую волю для надлежащего выполнения кандидатского "домашнего задания" к финальному отчету Еврокомиссии в октябре. "Европейская Солидарность" готова работать в духе единства для обеспечения положительного решения Европейского Совета о начале предвступительных переговоров уже в декабре этого года . Будущее Украины в ЕС!", – отмечает Порошенко.
Пятый президент также поблагодарил Европейскую Комиссию за решительную поддержку Украины в борьбе за восстановление территориальной целостности, внедрение реформ и преодоление последствий российской агрессии. "В этой связи приветствую решение ЕК о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи", – пишет пятый президент.
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