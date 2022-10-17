Это подчеркнул Петр Порошенко.

Он призвал наказать союзника Кремля и признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Циничная и варварская российская атака против мирных жителей Украины и объектов критической инфраструктуры с использованием иранских дронов – это очередное военное преступление Кремля, за которое обязательно последует полная ответственность. Российскому террористическому режиму место на скамье подсудимых обеспечено давно. Это уже даже не подвергается сомнению. И чтобы это произошло как можно быстрее, важно также лишать Россию союзников", - написал Порошенко.

"Во-первых, Украина и мир должны ввести целевые адские санкции против Ирана с тем, чтобы закрыть все возможности для дальнейшего преступного сотрудничества между Москвой и Тегераном. Все, кто помогают или думают сотрудничать с Кремлем, должны понимать, что и они закончат свой путь так же бесславно и позорно, как Путин", – отмечает пятый президент.

Порошенко также призвал активизировать международное давление по делу сбития украинского самолета в небе над Тегераном еще в 2020 году.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. Тогда погибли 176 человек. Сегодня же иранские дроны лишь ухудшают смертельный перечень невинных жертв. Дело чести для Киева и мира - наказать виновных и за катастрофу тогда, и за акты террора сегодня", - убежден Порошенко.

По его убеждению, именно сейчас актуален вопрос о разрыве дипломатических отношений между Киевом и Тегераном. Лишение аккредитации иранского посла в Киеве – ответ явно недостаточный и несоразмерный с уровнем цинизма, которым являются иранские дроны в руках российского оккупанта.

"Своими сознательными актами террора против Украины, всего гражданского населения нашего государства Россия словно специально просится быть записана в список стран, спонсирующих терроризм. Именно рядом с Ираном, который уже там", - резюмировал Порошенко.

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