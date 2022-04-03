Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области
Петр Порошенко призывает собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, чтобы представить всему миру факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима
Об этом Порошенко написал в Facebook.
"Шокирован массовыми убийствами российскими военными мирных жителей городов и поселков Киевской области. И Украина, и мир должны отдавать себе отчет, что именно такую страшную судьбу приготовил для нас, для украинцев, кровавый путинский режим, если мы проигрываем в этой войне, если опустим руки и перестанем бороться", – предупредил Порошенко.
"Призываю созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, на котором представить бесчеловечные факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима и решительно отреагировать на эти преступления. Предлагаю также немедленно направить международную миссию для изучения и фиксации фактов геноцида", - подчеркивает. пятый президент.
Порошенко убежден – доказательства массовых убийств украинцев также должны быть возложены на стол Международного уголовного суда по делу геноцида против Украины, а любые так называемые мирные договоренности с россией невозможны без обеспечения полной ответственности российских военных преступников за убийства украинцев и уничтожение мирных городов и поселков. .
"Весь мир должен еще раз подумать, хочет ли он торговать с кровавым мясником Путиным, заключать с ним новые соглашения и строить с его режимом свое будущее", – пишет Порошенко.
"Путин, как и Сталин, стремится стереть Украину и украинцев с лица земли и карты мира. Но несмотря ни на что, мы победим, Украина победит. Почтим погибших, помолимся о покое их душ, а потом еще крепче стиснем зубы и будем гнать врага с украинской земли", – убежден Петр Порошенко.
"Кровавые репрессии против украинцев в который раз убеждают меня в том, что единственный возможный путь для региональной и мировой безопасности – это депутинизация России", – резюмирует пятый президент.
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