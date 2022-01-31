Порошенко призвал Зеленского перестать жить сериалами: внутренние войны играют на руку врагу

"Шито белыми нитками". Это старинная фраза немного устарела. Теперь правильно говорить "шито зелеными нитками". Особенно, когда речь идет о делах, которые фабрикуют против меня по прямому указанию Зеленского. Еще раз подчеркиваю: все эти более ста дел не имеют ничего общего ни со здравым смыслом, ни с правом и политически мотивированы", – убежден Порошенко.

"Зеленский пытается избавиться от политического оппонента так, как это делают Путин в России, Лукашенко в Беларуси. И как Янукович поступал в Украине. И делает он это в обычном для себя сериальном стиле, где допросы должны быть очередными сериями этого низкопробного сериала", – отмечает. Петр Порошенко.

"Поэтому повторю: все показания по так называемому угольному делу я уже исчерпывающе дал следствию. Ответил на все их вопросы и предупредил - я точно не буду играть ту роль, которую придумали сценаристы и видеорежиссеры кварталовского "шапито" с их совсем неуместным сейчас сериалом", – отмечает пятый президент.

"Ну и наконец: если уж говорить о государственной измене, необходимо присутствие Зеленского. Вот кого надо вызвать на очную ставку. Как минимум, речь идет о его преступном бездействии в вопросах об усилении обороноспособности страны - на фоне данных мощнейших разведок мира об усиленных приготовлениях россиян к полномасштабному вторжению в Украину. Именно это сегодня беспокоит украинцев. А также закупки на 3 млрд долларов угля у страны-агрессора и электроэнергии в Украине и Беларуси", - говорит лидер партии.

"Очевидно всем, кроме Зеленского: величайший враг Украины – Путин. И чтобы остановить его, власти должны наконец прислушаться к советам проевропейской оппозиции. Внутренние войны играют сегодня на руку врагу. Ключ к победе – только в единстве всего украинского общества и всего цивилизованного мира" , – отмечает Порошенко.

"Уже пора прекратить сериалить и посмотреть в лицо реальности", - резюмирует Петр Порошенко.