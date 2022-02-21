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Порошенко призвал Запад ввести персональные санкции против Путина и его окружения

21 февраля, 2022 понедельник
23:23
война с Россией Порошенко

Петр Порошенко призвал западных партнеров Украины ввести персональные санкции против Путина и его окружения

"Путин избрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка, которая была создана после периода холодной войны. Жестко осуждаю решение России относительно "признания независимости" так называемых ДНР и ЛНР. Должен подчеркнуть: своим сегодняшним преступным решением Кремль толкает мир на грань новой мировой войны, хотя первым его адресатом является Украина. Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так не хочет видеть наш успех, что готов на любое безумие. Иначе как безумием это и не назовешь", - убежден Порошенко.

"Признанием марионеток Кремля на оккупированном Донбассе Москва легализует свою многолетнюю оккупацию и этой нашей территории. Путин угрожал и продолжает угрожать самой независимости Украины, и ради этого готов к бессрочной конфронтации с коллективным Западом", - считает лидер партии "Европейская Солидарность".

"Сегодня уже все увидели то, о чем мы говорили годами, с 2014 года. Путина и созданный им преступный украиноненавистнический режим не исправит больше ничто. Путинская власть - это угроза миру и безопасности, региону и миру, Украине и своему собственному народу. Решение о "признании" так называемых ДНР и ЛНР является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта. Этот шаг окончательно убивает Минские договоренности и является очередным шагом Москвы к дальнейшей эскалации ситуации и продолжению российской агрессии, - считает Петр Порошенко.

"Благодарю наших партнеров за их весомую поддержку и помощь, призываю их безотлагательно ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения, всех членов сегодняшнего заседания Совета безопасности России, российских олигархов и депутатов обеих палат российского парламента. Своими преступными решениями Путин и его приспешники фактически изолировали себя от цивилизованного мира и должны почувствовать себя настоящими изгоями в международном сообществе. Пора привязать санкции и перспективу их усиления к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Путин и все его окружение должны понять, что с этого крючка им никогда не соскочить", - призывает Порошенко.

"Уже сегодня Путин не оставляет иного выбора демократическому миру, как сдерживание российского агрессивного курса. Поскольку сегодня он в очередной раз дал понять, что его аппетиты не заканчиваются на границах Украины", - убежден пятый президент.

"А мы должны быть едиными - все украинцы, весь демократический мир в противостоянии этой угрозе. И мы обязательно победим. Потому что с нами правда. Потому что боремся за свою родную землю и свое европейское будущее", - резюмирует Петр Порошенко.

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