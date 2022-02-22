Порошенко призвал ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях

"Украина должна в этих двух областях ввести военное положение, как я это сделал во время агрессии против нас в Керченском проливе. Украина должна сформировать и принять необходимые законодательные акты уже сегодня", – подчеркнул Порошенко.

"Я хочу поблагодарить украинцев, живущих в условиях агрессии с 2014 года, которые вместо того, чтобы по ожиданиям Путина выискиваться в очереди за гречкой и долларами, дестабилизируя внутреннюю ситуацию, выискивались в очередь за оружием", - констатирует пятый президент.

"Мы, к сожалению, слышали и слышим сейчас молчание власти. И мое первое требование – президенту, премьеру, министру обороны, Главнокомандующему, министру внутренних дел выходить и говорить о текущей ситуации и о том, что должен делать каждый украинец. Это правильное коммуникация и это правильное противодействие российским информационным фейкам", – отмечает Порошенко.

"Президент должен встретиться с лидерами фракций, с людьми, которые в 2014-2016 годах имели опыт отпора и освобождения двух третей оккупированного Донбасса. И не надо тянуть политическое одеяло на себя. Надо по-настоящему объединиться, так как объединился украинский народ", – подчеркивает Порошенко.

"Если этого не будет, президента пригласить в Верховную Раду и разговаривать не с видосиков, а реальный план обороны государства в условиях роста российской агрессии", - считает Петр Порошенко.