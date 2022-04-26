Порошенко призвал ввести санкции против РПЦ и ее руководителя Гундяева (Кирилла)

"К сожалению, в ходе российско-украинской войны Российская православная церковь проявила себя как организация, непосредственно участвующая в военных преступлениях и геноциде украинцев, вместе с путинскими политиками и военными преступниками", – констатирует Порошенко.

"Мы имеем все показания, журналистские расследования, доказательства о непосредственном участии РПЦ в депортации украинских граждан в Россию, принудительном размещении их на территории своих приходов и препятствии выезду украинских граждан в третьи страны или возвращении в Украину. Это все – прямые преступления против украинцев, пытки и нарушение прав и свобод человека", – отмечает пятый президент.

"Предстоятель РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) неоднократно публично поддерживал преступления России против нашего государства, публично "благословляя" агрессоров", - напомнил Порошенко.

"Мы призываем мир применить санкции против РПЦ как организации – пособника терроризма и соучастника геноцида, а также против ее предстоятеля Владимира Гундяева и других представителей руководства. Сегодня есть все основания наложить арест на имущество и счета РПЦ и ее руководства, находящиеся за пределами РФ, и предусмотреть механизм направления их для покрытия расходов на восстановление Украины. И это должно быть сделано немедленно", – убежден Петр Порошенко.

По его словам, Украина должна показать пример, неукоснительно выполняя положения уже принятых законов:

Об обязанности московской церкви официально, в названии сообщать о принадлежности к Москве и не обманывать людей;

О борьбе с коллаборационизмом и распространением месседжей врага – против конкретных священнослужителей, в том числе и высокого ранга, сотрудничающих с агрессором или распространяющих вражескую отраву в умы людей;

О недопущении препятствий в объединении общин в Православной Церкви Украины.

"И мы должны сделать все, чтобы служители российской церкви, оправдывающие геноцид, участвующие в нем, ответили перед судом человеческим перед тем, как их осудит Суд Божий", – резюмирует Петр Порошенко.



