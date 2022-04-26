Порошенко призвал ввести санкции против РПЦ и ее руководителя Гундяева (Кирилла)
Петр Порошенко призывает мир ввести санкции против Русской православной церкви и ее главы Гундяева (Кирилла) за участие в военных преступлениях и геноциде украинцев. Об этом он сказал в видеообращении. Порошенко считает, что Украина должна показать пример, неукоснительно выполняя законы
"К сожалению, в ходе российско-украинской войны Российская православная церковь проявила себя как организация, непосредственно участвующая в военных преступлениях и геноциде украинцев, вместе с путинскими политиками и военными преступниками", – констатирует Порошенко.
"Мы имеем все показания, журналистские расследования, доказательства о непосредственном участии РПЦ в депортации украинских граждан в Россию, принудительном размещении их на территории своих приходов и препятствии выезду украинских граждан в третьи страны или возвращении в Украину. Это все – прямые преступления против украинцев, пытки и нарушение прав и свобод человека", – отмечает пятый президент.
"Предстоятель РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) неоднократно публично поддерживал преступления России против нашего государства, публично "благословляя" агрессоров", - напомнил Порошенко.
"Мы призываем мир применить санкции против РПЦ как организации – пособника терроризма и соучастника геноцида, а также против ее предстоятеля Владимира Гундяева и других представителей руководства. Сегодня есть все основания наложить арест на имущество и счета РПЦ и ее руководства, находящиеся за пределами РФ, и предусмотреть механизм направления их для покрытия расходов на восстановление Украины. И это должно быть сделано немедленно", – убежден Петр Порошенко.
По его словам, Украина должна показать пример, неукоснительно выполняя положения уже принятых законов:
- Об обязанности московской церкви официально, в названии сообщать о принадлежности к Москве и не обманывать людей;
- О борьбе с коллаборационизмом и распространением месседжей врага – против конкретных священнослужителей, в том числе и высокого ранга, сотрудничающих с агрессором или распространяющих вражескую отраву в умы людей;
- О недопущении препятствий в объединении общин в Православной Церкви Украины.
"И мы должны сделать все, чтобы служители российской церкви, оправдывающие геноцид, участвующие в нем, ответили перед судом человеческим перед тем, как их осудит Суд Божий", – резюмирует Петр Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.93
Покупка 30.93Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное