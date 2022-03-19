Порошенко призвал всех к единству: Враг у нас один – путинская Россия

"Опечален некоторыми дискуссиями в социальных сетях. Призываю всех к сдержанности. Все владеющие словом должны бить в одну цель – в Кремль", – написал Петр Порошенко в Facebook.



"Многие устали, эмоционально истощились. У кого-то спонтанно написался неуместный пост или сорвалось с уст непродуманное заявление. А дальше как в той поговорке: "слово за слово, чем-то по столу". И провоцируется внутреннее противостояние, которое точно не работает на Украину", – отмечает пятый президент.



"Принцип внутриполитического единства во время войны для нас непреклонен. Мы сильны, пока единственные. Враг у нас сегодня один – путинская россия. Совместными усилиями должны защищать Украину, забыв о любых старых разногласиях", – отмечает Порошенко.