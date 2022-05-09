English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Порошенко призвал включить в ленд-лиз системы противовоздушной обороны и истребители для защиты воздушного пространства

Порошенко призвал включить в ленд-лиз системы противовоздушной обороны и истребители для защиты воздушного пространства

9 мая, 2022 понедельник
11:30
Новости

Петр Порошенко в эфире телеканала MSNBC призвал американских союзников включить в ленд-лиз системы противовоздушной обороны и истребители

Это изменит характер войны и ускорит победу над кремлевским режимом – отмечает пятый президент, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Я вернулся с востока государства, с наших позиций в Николаевской и Херсонской областях. Поверьте, очень вдохновляет, когда первые американские гаубицы уже появляются на фронте. Они очень точны и эффективны. И они однозначно создают новые возможности. Это собственно и является тем, что может изменить правила игры. Изменить эти правила могут новые американские системы артиллерии, американские бронемашины", – говорит Порошенко.

"Ожидаем также системы противовоздушной защиты. Как и продолжаем рассчитывать на истребители. Рассматривайте это как первый этап к созданию бесполетной зоны. Мы вполне понимаем, что для НАТО довольно сложно принять немедленное решение о введении бесполетной зоны. Однако мы тоже имеем прекрасных пилотов, и прекрасных операторов, поэтому на первом этапе речь шла бы о том, чтобы закрыть небо над критическими объектами – над атомными электростанциями, над объектами гражданской инфраструктуры, это очень важно, а потому, прошу вас, включите в Акт о Ленд-лизе также и системы противовоздушной обороны", – призывает Петр Порошенко.

Читайте также:
8 мая, 2022 воскресенье
9 мая превратится для Путина из дня победы в день поражения. Благодаря подписанию Байденом Акта о ленд-лизе для Украины, - Порошенко на MSNBC
путін путлер
8 мая, 2022 воскресенье
Обнаглел окончательно: Путин цинично "поздравил" украинский народ с 9 мая
КрАЗ
8 мая, 2022 воскресенье
КрАЗ на ракетном топливе: главные колеса украинской армии
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.39
    Покупка 31.39
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.95
    Продажа 33.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
9 мая
11:27
Эксклюзив
На Изюмском направлении ВСУ уничтожили базу вражеской техники, - боец "Легиона Свободы"
11:15
Россияне ударили по Одесщине четырьмя ракетами из оккупированного Крыма
10:59
Билл Гейтс
Билл Гейтс рассказал, какими будут последствия войны РФ против Украины для мировой экономики.
10:43
Путин на "параде победы" в Москве: ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле
10:39
Оккупанты опять штурмуют Азовсталь
10:22
Это действительно война двух мировоззрений - демократический мир празднует День победы над нацизмом 8 мая, тоталитарный - 9 мая, - Княжицкий
10:22
Более 25 тыс. военных, 1145 танков, 2764 бронированных машин и почти 200 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов по состоянию на 9 мая
10:21
Тимоти Снайдер. Почему победа Украины важна для мира?
10:06
Украине достаточно своего газа, чтобы обеспечить потребности населения, - Шмигаль
09:48
Россия будет пытаться заменить утраченное высокоточное вооружение, – британская разведка
09:47
Украинец Лунин дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании
09:46
Илон Маск
Маск прокомментировал угрозы главы Роскомоса Рогозина о предоставлении Украине Starlink
09:32
Скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного, - Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая
09:24
Жозеп Боррель
Боррель призвал использовать замороженные валютные резервы РФ для восстановления Украины
09:07
Жителей Одесщины предупредили об угрозе ракетных ударов с территории оккупированного Крыма
08:41
Дефицит горючего на украинских АЗС: во время войны могут быть форс-мажоры, - Шмигаль
08:36
Захватчики за прошедшие сутки 24 раза целили по мирным жителям Луганщины: есть погибшие и пострадавшие
08:28
Евровидение-2022: действительно ли у Украины нет конкурентов?
08:15
Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине, несколько улиц остались без света
07:59
Интервью
Россия - страна-агрессор, территориальных претензий на Закарпатье у нас нет, - посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто
07:43
Олаф Шольц
Партия Шольца проиграла местные выборы на севере Германии
07:18
Путин и его генералы отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, - министр обороны Британии
07:16
Греция
Греция помогает России обходить санкции: танкеры с нефтью продолжают заходить в европейские порты, - Die Welt
07:13
Враг пытается прорвать оборону украинских войск на Донецком направлении и готовит наступление на Славянск и Авдеевку, - Генштаб
06:32
Ракетный удар по Сумщине: оккупанты попали в историческое еврейское кладбище в Глухове
06:24
За сутки враг 9 раз атаковал Одесщину
06:16
Джо Байден
Байден: стремимся продолжить укреплять Украину и усугублять страдания Путина
05:49
Вдвое больше "джавелинов": американская компания будет увеличивать объемы производства оружия из-за российской угрозы
04:58
Оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры в Донецкой области
04:36
У берегов Украины находятся минимум 6 вражеских кораблей с крылатыми ракетами
01:58
ООН
Без упоминания о России: генсек ООН отреагировал на сброс бомб на школу в Луганской области
01:24
Эвакуация из Луганщины больше невозможна, - Гайдай
01:05
Канада
Канада ввела новые санкции против РФ
00:39
Украинская ПВО уничтожила 10 воздушных целей россиян в сутки
00:19
Джастин Трюдо
Канада отменяет на год все пошлины на украинские товары
00:02
Эксклюзив
Сергей Згурец
Даже всеобщая мобилизация не спасет Путина от поражения: боевой потенциал сухопутных и десантных войск России исчерпан. Колонка Сергея Згурца
00:01
Страны G7 согласовали заявление, которое станет основой сотрудничества с Украиной, - Зеленский
2022, воскресенье
8 мая
23:30
Россияне разъединили 4-летнюю девочку с мамой во время эвакуации из "Азовстали", - "Азов"
23:12
Эксклюзив
Ключевая санкция Запада против России – предоставление вооружения Украине, - дипломат Чалый
23:11
Зеленский наградил пса Патрона, работающего вместе с саперами Чернигова
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV