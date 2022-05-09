Порошенко призвал включить в ленд-лиз системы противовоздушной обороны и истребители для защиты воздушного пространства

Это изменит характер войны и ускорит победу над кремлевским режимом – отмечает пятый президент, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Я вернулся с востока государства, с наших позиций в Николаевской и Херсонской областях. Поверьте, очень вдохновляет, когда первые американские гаубицы уже появляются на фронте. Они очень точны и эффективны. И они однозначно создают новые возможности. Это собственно и является тем, что может изменить правила игры. Изменить эти правила могут новые американские системы артиллерии, американские бронемашины", – говорит Порошенко.

"Ожидаем также системы противовоздушной защиты. Как и продолжаем рассчитывать на истребители. Рассматривайте это как первый этап к созданию бесполетной зоны. Мы вполне понимаем, что для НАТО довольно сложно принять немедленное решение о введении бесполетной зоны. Однако мы тоже имеем прекрасных пилотов, и прекрасных операторов, поэтому на первом этапе речь шла бы о том, чтобы закрыть небо над критическими объектами – над атомными электростанциями, над объектами гражданской инфраструктуры, это очень важно, а потому, прошу вас, включите в Акт о Ленд-лизе также и системы противовоздушной обороны", – призывает Петр Порошенко.