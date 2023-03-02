Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Восстановление прозрачности и гласности в работе парламента - достаточно уже прятаться от избирателей. Так же актуально - возвращение публичного декларирования чиновников. А также усиление независимости НАБУ и САП. Равно как и реформирование СБУ", - написал Порошенко.

"Такой должна быть повестка дня ближайшего заседания Верховной Рады, если власть ответственно относится к позиции стран G7. Эти страны - наши ключевые союзники в борьбе с внешним агрессором и в плане внутренних реформ на нашем пути в ЕС", - отмечает пятый Президент.

"Хорошо, что Симка услышала украинскую оппозицию и гражданское общество и четко сформулировала этот пакет неотложных решений - позиция G7 и Европейской Солидарности" абсолютно тождественны. Важно теперь, чтобы власть услышала наших главных партнеров. В вопросах, от которых зависят темпы европейской и евроатлантической интеграции, должны быть также едины, как и в защите страны от российской агрессии. Ибо полная и окончательная победа наша над московией невозможна без членства в ЕС и НАТО", - подчеркивает Порошенко.