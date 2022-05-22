Порошенко призвал Турцию задействовать ВМС для разблокирования украинских портов: 300 миллионам жителей Земли грозит голод

Соответствующее видео в воскресенье, 22 мая 2022 года, политик разместил на своей странице в фейсбуке.

"Состоялось специальное заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено продовольственной безопасности. Хотел бы напомнить о тех странах Африки, Северной Африки, Латинской Америки, Азии, где есть настоящая угроза голода. Говорят, что это касается почти 300 миллионов человек", - говорит. Порошенко.

"В этих условиях мы рассчитываем на Турцию, как на регионального лидера и лидера Черноморского региона, помочь разблокировать украинские морские порты. Турецкие военно-морские силы могли бы обеспечить сопровождение коммерческих судов, перевозящих украинское зерно, украинскую пшеницу в частности, для тех, кто страдает от голода" , – утверждает пятый президент Украины.

"Путин сегодня создает еще и кризис голода. Так же Путин создает и новый кризис беженцев. Ведь проживающие в странах, охваченных голодом, захотят переехать в Европу, где они могли бы спасти свои семьи. А потому мы не должны позволить Путину разыграть этот его сценарий", - подчеркивает Петр Порошенко.

"Мы должны спасти мир, ведь война, которую Путин развязал в Украине, превращается в глобальную. Она начинает трансформироваться в Третью мировую войну. Мы должны оставаться едиными, чтобы защитить будущее нашего мира", - резюмирует Порошенко.

По официальным данным украинской стороны, в портах Украины российским оккупационным флотом заблокирована отправка 22 млн тонн зерна.

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