Порошенко призвал создать в парламенте антикризисный штаб в формате Временной специальной комиссии
Петр Порошенко во время согласительного совета с целью разработки и принятия оперативных решений для защиты страны призвал создать в парламенте антикризисный штаб в формате Временной специальной комиссии
Об этом говорится на сайте партии "ЕС".
"Мы говорили с вами, и это была общая позиция, чтобы мы создали так называемый штаб с форматом Временной специальной комиссии для быстрой подготовки документов по увеличению обороноспособности государства", - напомнил Порошенко.
"Это – Временная специальная комиссия, каждая фракция делегирует туда своего представителя, и она готовит документы, имеющие отношение к повышению обороноспособности государства и имеющие срочный характер", – объясняет Порошенко.
Петр Порошенко также призвал поставить в повестку дня изменения в Государственный бюджет и выделить на нужды армии и территориальной обороны 50 млрд грн.
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