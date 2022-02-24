Порошенко призвал союзников ввести против России адские санкции и дать Украине как можно больше оружия: Мы боремся за правду и обязательно победим

"Путин объявил войну не Донбассу, как он заявил в своем телеобращении, не только украинскому народу и Украинскому государству, а объявил войну Европе и всему цивилизованному миру. Ни у кого уже не осталось никаких иллюзий и никаких надежд. Путин понимает только силу", – подчеркивает Порошенко.

"Нас ждут большие испытания. Но мы деремся и боремся на своей земле, мы бьемся и боремся за правду", - убежден Петр Порошенко.

2У нас есть все основания получить реальную помощь – и не только санкциями, не только деньгами. В первую очередь, чего сейчас нуждается Украина – это Ленд-лиз, высокотехнологичное оружие, защитное, летальное – для того, чтобы решение каждого российского солдата зайти на святую украинскую землю не осталось безнаказанным", – подчеркнул пятый президент.

"Я хочу, чтобы все увидели, что Киев демонстрирует ответственное поведение. И нам сейчас нужно предпринять решительные действия по срочной организации мер территориальной обороны. Включая раздачу оружия гражданскому населению, запуск дронов, средств коммуникации и все остальное для того, чтобы повысить цену, если захватчик будет продвигаться дальше", – объясняет лидер партии.

"Мы требуем "адских" санкций и твердо убеждены, что они будут. Надежда на армию. Надежда на украинский народ и надежда на наших партнеров. Наиболее трудным будет продержаться первые три дня, потому что потом мы будем иметь позицию наших партнеров, которые позволят нам повысить эффективность нашей борьбы. Я твердо убежден, что мы продержимся", – говорит Порошенко.