Порошенко призвал Раду принять законы в поддержку воинов ВСУ и их семей: это приоритет номер один
Петр Порошенко призвал сохранить среднюю зарплату для призванных на военную службу на время мобилизации, одновременно снизив работодателям на эту сумму налоговые обязательства. А также отменить налогообложение финансовой поддержки, предоставляемой семьям погибших и раненых на фронте
С таким обращением Порошенко выступил с трибуны Верховной Рады.
Порошенко подчеркнул, что поддержка наших воинов должна быть приоритетом Верховной Рады.
"К сожалению, в феврале, когда принимали изменения в законодательство, отменили норму, действовавшую еще со времен АТО, – когда благотворительная помощь, поступающая семьям погибших, не облагается налогом. Потому что точно не с семей погибших должно взимать эти налоги государство", – подчеркнул пятый президент Украины.
Он отметил, что внес законопроект 7506-1 , исправляющий эту ошибку не только для семей погибших, но и для раненых военных. В частности, речь идет и о средствах, которые раненые военные тратят на реабилитацию, лечение и медикаменты.
"Я прошу проголосовать в первом чтении и в целом – и решить эти вопросы", – обратился Порошенко к депутатам.
"Так же как и законопроект 7584. Рада также отменила выплаты заработной платы, кроме сохранения рабочего места за военнослужащим. Две позиции: мы возобновляем выплаты и сокращаем на это налоговые обязательства", – отметил Порошенко.
Пятый президент Украины подчеркнул, что парламент должен принять все необходимые решения для социальной защиты военных, ежедневно платящих своими жизнями, защищая Украину на фронте.
Сегодня ночью вернулся из города-героя Одессы, где, к сожалению, 28-я бригада, вся Одесса и вся Украина прощались с нашими героями - легендарным комбригом 28-й бригады Виталием Гуляевым и тремя его боевыми побратимами. Они защитили Одессу, защитили Николаев , и сейчас бригада разворачивает контрнаступление в Херсонской области", – рассказал Порошенко.
Он напомнил, что так же на прошлой неделе Украина прощалась с бойцами 80-й бригады, отдавшими свою жизнь на Бахмутском направлении. В том числе, погиб и депутат Львовского райсовета от "Европейской Солидарности" Тарас Жеребецкий, который был на фронте с 2014 года и принимал участие в обороне Луганского аэропорта.
"Мы должны помочь семьям героев", – подчеркнул Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" также призвал прекратить давление на бизнес, которое устраивают силовики. Законопроект 7591 предусматривает усиление персональной ответственности вплоть до увольнения "проверяющих". В "Евросолидарности" отмечают: для восстановления Украины нужны рабочие места, налоги и живая экономика.
"Поэтому третья позиция – антирейдерство силовиков. Давайте объединимся и проголосуем за это", – обратился Порошенко к депутатам.
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