С таким обращением Порошенко выступил с трибуны Верховной Рады.

Порошенко подчеркнул, что поддержка наших воинов должна быть приоритетом Верховной Рады.

"К сожалению, в феврале, когда принимали изменения в законодательство, отменили норму, действовавшую еще со времен АТО, – когда благотворительная помощь, поступающая семьям погибших, не облагается налогом. Потому что точно не с семей погибших должно взимать эти налоги государство", – подчеркнул пятый президент Украины.

Он отметил, что внес законопроект 7506-1 , исправляющий эту ошибку не только для семей погибших, но и для раненых военных. В частности, речь идет и о средствах, которые раненые военные тратят на реабилитацию, лечение и медикаменты.

"Я прошу проголосовать в первом чтении и в целом – и решить эти вопросы", – обратился Порошенко к депутатам.

"Так же как и законопроект 7584. Рада также отменила выплаты заработной платы, кроме сохранения рабочего места за военнослужащим. Две позиции: мы возобновляем выплаты и сокращаем на это налоговые обязательства", – отметил Порошенко.

Пятый президент Украины подчеркнул, что парламент должен принять все необходимые решения для социальной защиты военных, ежедневно платящих своими жизнями, защищая Украину на фронте.

Сегодня ночью вернулся из города-героя Одессы, где, к сожалению, 28-я бригада, вся Одесса и вся Украина прощались с нашими героями - легендарным комбригом 28-й бригады Виталием Гуляевым и тремя его боевыми побратимами. Они защитили Одессу, защитили Николаев , и сейчас бригада разворачивает контрнаступление в Херсонской области", – рассказал Порошенко.

Он напомнил, что так же на прошлой неделе Украина прощалась с бойцами 80-й бригады, отдавшими свою жизнь на Бахмутском направлении. В том числе, погиб и депутат Львовского райсовета от "Европейской Солидарности" Тарас Жеребецкий, который был на фронте с 2014 года и принимал участие в обороне Луганского аэропорта.

"Мы должны помочь семьям героев", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также призвал прекратить давление на бизнес, которое устраивают силовики. Законопроект 7591 предусматривает усиление персональной ответственности вплоть до увольнения "проверяющих". В "Евросолидарности" отмечают: для восстановления Украины нужны рабочие места, налоги и живая экономика.

"Поэтому третья позиция – антирейдерство силовиков. Давайте объединимся и проголосуем за это", – обратился Порошенко к депутатам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb