Порошенко призвал провести закрытое заседание Рады 25 января с участием Зеленского и высшего военного руководства из-за угрозы вторжения РФ

Об этом он сказал на заседании согласительного совета.



"На сегодняшний день вопрос безопасности Европейского континента решается в Украине. Слушания по ситуации на украинско-российской границе проходят в США, Бундестаге, Британском парламенте и большинстве парламентов ЕС", - заявил Порошенко.



Он отметил, что не поддерживает действия посольств, начинающих эвакуацию семей иностранных дипломатов.



"С начала ноября власти отрицают российскую угрозу и не смогли даже детально обсудить эту угрозу", - сообщил лидер ЕС.



Порошенко выразил обеспокоенность недофинансированием армии и призвал Верховную Раду собраться 25 января на закрытое заседание с участием Зеленского на фоне агрессии РФ.



"С начала ноября, когда стало известно об усилении агрессивных приготовлений России, действительно сказано много слов. Но не выделена ни одна дополнительная копейка на армию. Даже в конце года, когда делили непредвиденные инфляционные доходы, почти все отправили на дороги. Мы требуем завтра провести закрытое заседание Верховной Рады Украины с участием Зеленского, с участием всего высшего военно-политического руководства", - сказал он.

22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .

Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В МИД Украины решение Госдепа об эвакуации семей дипломатов США назвали преждевременным и "проявлением чрезмерного предостережения".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.

Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг сообщил о возможных планах Австрии вслед за США и Великобританией эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации из-за риска вторжения РФ.

В свою очередь Североатлантический альянс объявил об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи с угрозой вторжения России в Украину.