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Порошенко призвал освободить горючее для ВСУ от акцизов и предоставить льготы аграриям

19 сентября, 2022 понедельник
11:57
Общество

Горючее для нужд Вооруженных Сил Украины, по убеждению лидера "Европейской Солидарности", должно быть освобождено от акцизов

Об этом Петр Порошенко заявил на брифинге.

Он также призвал предусмотреть льготы для украинских аграриев.

"У нас есть два принципиальных требования к законопроектам, которые касаются акцизов на горючее. Первое: мы не позволим обирать армию. Мы не позволим манипулировать, изымать средства Вооруженных Сил и передавать дорожному строительству. Мы не дадим проголосовать закон об акцизах, если оттуда не будет изъята норма об обложении акцизом горюче-смазочных материалов для нужд Вооруженных Сил Украины", – отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что финансирование оборонных способностей Вооруженных Сил Украины является важнейшим фактором победы, фактором существования нашего государства.

"Мы нашли понимание в большинстве парламентских фракций. Мы презентовали это в том числе и монобольшинству. И очень рассчитываем, что в ближайшее время эта бессмысленная, позорная норма закона, принятого в первом чтении, будет снята. А все средства Вооруженных Сил Украины останутся нетронутыми". ", – заметил Порошенко.

"Вторая позиция – это аграрный сектор и фермеры, которые сейчас оказались в тяжелейшем состоянии. Львиная часть их посевов была захвачена или сожжена врагом. Блокада портов ограничивает логистические возможности экспорта для украинских аграриев, что снижает цены на их продукцию. Повышенные цены на минудобрение, на средства защиты растений, на горюче-смазочные материалы приведут к тому, что фермеры не выйдут в поле даже собирать урожай, уже не говоря о том, чтобы сеять следующий", – пояснил пятый президент.

Он подчеркнул, что "Европейская Солидарность" требует проанализировать опыт стран Европейского Союза, где применяются нормы сниженного акциза для сельхозпроизводителей.

"О какой инвестиционной привлекательности можно говорить, если ограничивать и делать неконкурентоспособными украинские аграрии?" – отмечает Порошенко.

"Здесь мы готовы к компромиссам, мы готовы искать понимания. Мы надеемся, что голос украинских аграриев также будет услышан. Потому что это миллионы людей, которые сегодня оказались в тяжелом состоянии в украинской деревне", – говорит Порошенко.

Пятый президент также призвал направить средства Дорожного фонда не на строительство дорог, а на расширение пунктов пропуска на западной границе Украины, чтобы увеличить экспортные возможности нашего государства.

"О средствах Дорожного фонда. Общаясь с Европейской бизнес-ассоциацией, нашими американскими партнерами и украинскими ассоциациями представителей бизнеса, мы пришли к выводу: если вы уже собираете средства на Дорожный фонд, большая половина из них немедленно должна быть направлена на расширение пропускных возможностей западной границы Украины. Дороги мы отстроим после нашей победы. Надо сократить километровые очереди из грузовиков, которые сегодня блокируют экспорт Украины. Инвестиции, которые пойдут на расширение - это то, что поддерживает народ Украины, предприниматели Украины, экспортеры Украины, и это надо сделать. Речь идет не об ультиматумах, речь идет о единстве парламента для защиты оборонных средств Украины. Речь идет о единстве в шагах, которые будут препятствовать любым коррупционным рискам. Весь парламент должен объединиться для защиты Украины. Это кредо нашей партии, нашей фракции. что это поддерживается нашим народом", – подчеркнул Порошенко.

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