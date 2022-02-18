Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности" .



"Мы очень благодарим наших партнеров за помощь, в том числе и военную. Но Украина срочно нуждается в еще большем оборонном оружии, в том числе в первую очередь противовоздушном и противоракетном. С учетом вчерашнего выступления г-на Блинкена на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, что удар будет нанесен именно такой. Чтобы создать купол, защищающий нас от российского превосходства в воздухе", - подчеркнул Порошенко.



"И дело - не в дате. Мы не знаем, в какой день окончательно станет бешенным Путин. Россия будет постоянно душить нас военным кольцом по всей линии границы, то сжимать его, то ослаблять. Вчера на Донбассе - 60 обстрелов, и нам нужно жить в условиях постоянной тревоги", – говорит пятый президент.



"Мы требуем поставить наш законопроект об увеличении финансирования армии на 50 миллиардов, о комплектации бригад, об увеличении денежного довольствия, о развертывании очереди резерва, формировании стратегического резерва и территориальной обороны", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".



"Зеленский должен унять свои коррупционные аппетиты на "великом кражеводстве", зашить карманы и передать деньги армии. Хорошие дороги безусловно нужны. Но не для того, чтобы ими ехали российские танки. Или чтобы их разбомбила российская авиация", - резюмировал Петр Порошенко.



В то же время бизнесмен Амик Амирханян, компании которого занимались строительством дорог, в интервью "Экономической Правде" заявил , что "откаты" на строительстве дорог составляют до 30%, в тендерах в рамках "Большого строительства" искусственно завышают стоимость дорожного строительства и тратят дополнительные средства, а взятки на "Большом строительстве" осуществляются в криптовалютах и получает их, в частности, Служба безопасности за "крышивание".



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