Порошенко призвал мир жестко ответить на ракетные обстрелы Украины
Петр Порошенко призвал цивилизованный мир дать жесткий ответ на массированные ракетные удары по Украине, которые имели место 25-26 июня 2022 года
Порошенко отмечает: нужно дать Украине еще больше оружия и ПДЧ в НАТО, а также привлечь к ответственности преступные режимы Путина и Лукашенко. Об этом политик заявил у себя на фейсбуке.
"Массированные ракетные обстрелы - проявление бессильной злобы русни от ее неспособности сломить героическое сопротивление украинцев. Это и вызов Западу в дни саммита G7 и накануне саммита НАТО, и еще большее замазывание кровью Беларуси, которая, безусловно, будет нести за это свою ответственность", - отмечает он. пятый президент Украины.
"Каков должен быть общий ответ цивилизованного мира на действия российско-белорусских варваров? Больше санкций для них. Больше оружия для Украины. И, наконец, ПДЧ наперекор преступлениям обоих бесноватых фюреров", – пишет Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
- Напомним, вчера, 25 июня, по данным действующего президента Владимира Зеленского РФ выпустила по Украине как со своей, так и с белорусской территории 45 ракет. Под удар попали далекие от зоны боевых действий Львовская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области.
- Сегодня, 26 июня, российские ракеты попали по Киеву, а именно по территории рядом с детским садом и по жилому дому в центральном Шевченковском районе , а также по инфраструктурному объекту в Черкассах. Есть погибшие и раненые.
- Кроме того, 26 июня украинское ПВО нейтрализовало российские ракеты в небе над Одессой областью.
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