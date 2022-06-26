Порошенко призвал мир жестко ответить на ракетные обстрелы Украины

Порошенко отмечает: нужно дать Украине еще больше оружия и ПДЧ в НАТО, а также привлечь к ответственности преступные режимы Путина и Лукашенко. Об этом политик заявил у себя на фейсбуке.

"Массированные ракетные обстрелы - проявление бессильной злобы русни от ее неспособности сломить героическое сопротивление украинцев. Это и вызов Западу в дни саммита G7 и накануне саммита НАТО, и еще большее замазывание кровью Беларуси, которая, безусловно, будет нести за это свою ответственность", - отмечает он. пятый президент Украины.

"Каков должен быть общий ответ цивилизованного мира на действия российско-белорусских варваров? Больше санкций для них. Больше оружия для Украины. И, наконец, ПДЧ наперекор преступлениям обоих бесноватых фюреров", – пишет Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера, 25 июня, по данным действующего президента Владимира Зеленского РФ выпустила по Украине как со своей, так и с белорусской территории 45 ракет. Под удар попали далекие от зоны боевых действий Львовская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области.

Сегодня, 26 июня, российские ракеты попали по Киеву, а именно по территории рядом с детским садом и по жилому дому в центральном Шевченковском районе , а также по инфраструктурному объекту в Черкассах. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, 26 июня украинское ПВО нейтрализовало российские ракеты в небе над Одессой областью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb