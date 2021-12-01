Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал к объединению все антипутинские силы в Украине
Об этом он сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы, пишет пресс-служба партии "ЕС". Порошенко подчеркнул: российская угроза вышла на качественно новый и гораздо более опасный уровень.
"Сегодня, равно как и международная солидарность, Украине необходимо национальное единство", - отмечает Петр Порошенко.
"Но как бы тревожно ни было, как бы нас, украинцев, не пугали, я хочу подчеркнуть: нет никаких оснований для отчаяния, для пессимизма. Мы преодолевали трудности и в более трудные времена, мы оптимисты. И нас вдохновляет способность украинцев защищать свою землю, защищать свое государство и ключевое - защищать свою свободу", - отмечает Порошенко.
"Нас вдохновляет мужество наших воинов противостоять внешнему врагу. Нас вдохновляет готовность творить настоящее европейское, фантастическое государство Украину. Творение европейской Украины - это то, что нас всех безусловно объединяет, несмотря на, возможно, разные подходы. А также уверенность в том, что Украина должна выстоять и, преодолев вызовы, стать мощным, объединенным, демократическим, европейским государством", - говорит пятый президент.
"После Революции Достоинства, которая, кстати, по-настоящему началась 1 декабря 2013 года, когда миллионы украинцев вышли на Майданы по всей Украине протестовать против несправедливости, против попытки власти забрать у них и у страны будущее, мы начали писать новую европейскую страницу нашей независимости", - напомнил Порошенко.
"Ее авторами стали каждый из нас, и наши союзники, и друзья по обе стороны Атлантики", - говорит лидер "ЕС".
Порошенко подчеркнул, что именно Путин - главный враг Украины.
"И мы, как государственники, готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны в конце концов могли сконцентрироваться на совместном плане противодействия внешней агрессии. Поэтому мы еще раз призываем власть к совместным действиям ради отечества, к объединению усилий, к международным партнерам мы обращаемся по поводу всесторонней поддержки этой борьбы", – резюмирует лидер партии "Европейская Солидарность".
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