Порошенко призвал Индию прекратить покупать российскую нефть

Об этом Петр Порошенко сказал в интервью индийскому телеканалу WION.

"Я знаю, что Россия использует вас в своей пропаганде против санкций. Когда они говорят, что Индия покупает российскую нефть по значительно более низким ценам. Они говорят, что продают по 25 долларов за баррель. Но ведь у них вы покупаете лишь незначительную долю, что равно одному или двум дням вашего потребления. Прошу, прекратите это. Об этом все жертвы в Украине просят у вашего правительства, пожалуйста, прекратите покупать российскую нефть", – отметил Порошенко.

"Моя просьба к государствам - участникам Европейского Союза точно такая же. Это просьба от меня, пятого президента Украины, которую я адресую своим друзьям - главам государств и правительств Евросоюза. Однозначно, нам нужно полное эмбарго на российские нефть и газ. И не имеет значение, идет ли речь о странах Европейского Союза, или Индии, или любом другом государстве в мире, включая Китай. Однако моя просьба сейчас, обращаюсь именно к Индии. Вчера такую же просьбу адресовал странам Евросоюза", - добавил он.

Накануне Порошенко в эфире греческого телеканала призвал лидеров ЕС не измерять нефтяное эмбарго против России своей выгодой, отметив, что речь идет о существовании Украины.

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