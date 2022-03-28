Порошенко призвал ЕС к нефтяному эмбарго против России: даже сейчас Европа финансирует путина в разы больше, чем Украина
Петр Порошенко в эфире польского телеканала Polsat News в очередной раз призвал европейских союзников ввести эмбарго на российскую нефть и газ
"Нужно эмбарго. Эмбарго — это в первую очередь о прекращении финансирования Путина. К сожалению, сейчас Европа финансирует Путина в три-четыре раза больше, чем Украину. Это недопустимо", – отмечает Порошенко.
"Мне очень импонирует позиция премьер-министра Чешской Республики и премьер-министра Словении, которые приехали в Киев и привезли уникальный перечень в пакет санкций", - отметил пятый президент.
"Нам нужен ленд-лиз, так же как в 1941 году – все от продовольствия до амуниции. Второе: не столько закройте небо, ведь мы понимаем статус нейтралитета, а придайте нам самолеты, включая польские самолеты, дайте нам системы противовоздушной обороны, дайте их нашим солдатам, нашим пилотам – и мы закроем небо. Третий пункт – это второй фронт, все кроме солдат. Под вторым фронтом я имею в виду в том числе санкции", – объяснил Порошенко.
"Пункт четыре – это План Маршалла, План Байдена, или План Байдена-Джонсона-Шарля Мишеля. Речь идет о деньгах из российских замороженных активов. Это также о трастовом фонде, который в дальнейшем поможет Украине отстроиться после войны", – заметил Петр Порошенко.
"И пятое – нам необходимо держать открытую дверь для Украины в Объединенной Европе. Мы должны получить статус страны-кандидата в Европейский Союз до конца года", – убежден Порошенко.
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