Порошенко призвал ЕС к нефтяному эмбарго против России: даже сейчас Европа финансирует путина в разы больше, чем Украина

"Нужно эмбарго. Эмбарго — это в первую очередь о прекращении финансирования Путина. К сожалению, сейчас Европа финансирует Путина в три-четыре раза больше, чем Украину. Это недопустимо", – отмечает Порошенко.

"Мне очень импонирует позиция премьер-министра Чешской Республики и премьер-министра Словении, которые приехали в Киев и привезли уникальный перечень в пакет санкций", - отметил пятый президент.

"Нам нужен ленд-лиз, так же как в 1941 году – все от продовольствия до амуниции. Второе: не столько закройте небо, ведь мы понимаем статус нейтралитета, а придайте нам самолеты, включая польские самолеты, дайте нам системы противовоздушной обороны, дайте их нашим солдатам, нашим пилотам – и мы закроем небо. Третий пункт – это второй фронт, все кроме солдат. Под вторым фронтом я имею в виду в том числе санкции", – объяснил Порошенко.

"Пункт четыре – это План Маршалла, План Байдена, или План Байдена-Джонсона-Шарля Мишеля. Речь идет о деньгах из российских замороженных активов. Это также о трастовом фонде, который в дальнейшем поможет Украине отстроиться после войны", – заметил Петр Порошенко.

"И пятое – нам необходимо держать открытую дверь для Украины в Объединенной Европе. Мы должны получить статус страны-кандидата в Европейский Союз до конца года", – убежден Порошенко.