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Порошенко привез военным шесть БПЛА "Глаза Арты". Один такой дрон может заменить роту солдат

17 сентября, 2022 суббота
14:42
война с Россией

Президент Украины в 2014-2019 годах, глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал военным два комплекса суперсовременных БПЛА проекту "Глаза Арты"

Об этом сегодня, 17 сентября 2022, сообщает официальный сайт "ЕС".

В комплексы входят шесть беспилотников и три станции.

"Еще два дня назад они плыли через Средиземное море. Наши волонтеры их через всю Европу доставили, и уже сегодня они здесь", - отмечает Порошенко.

По словам военных, один подобный дрон может заменить по функционалу, по выполнению боевых задач целую роту солдат.

"Это можно делать дистанционно, сохранить человеческие ресурсы, финансовые ресурсы и временные. Потому что для того, чтобы выполнить боевую задачу, например на 5-8-10 километров, нужно потратить на подготовку определенное количество дней, а такой беспилотник сделает вам это через несколько часов без потери вышеупомянутых ресурсов", – заявляют защитники Украины.

"Здесь будет развернута учебная программа "Глаза Арты", будут готовить операторов этих невероятных, фантастических, с отличными возможностями дронов. Проведены уже первые испытания на противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Они прошли блестяще", - сообщил в свою очередь пятый президент.

"Будем совершенствовать программное обеспечение, средства оптики, "тепла", связи и многое другое для того, чтобы уточнить удары арты, более достоверные данные разведки, более мощными действия Вооруженных Сил Украины на юге, на северо-востоке и на донецком направлении" ", - подчеркивает Порошенко.

"Эти дроны будут глазами всей артиллерии Вооруженных сил Украины", - добавляет Петр Порошенко.

Справка

В августе Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" договорились с производителями об уникальной программе по поставке в украинскую армию этих беспилотников. Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

16 августа во время поездки на производство БПЛА Петр Порошенко рассказал:

"Мы убедились, что эти "птички" чрезвычайно крутые, очень высоко летают, и русные очень трудно чем-то их достичь. Если они потратят ракету "Бук" или "Тор", то сама ракета стоит гораздо дороже, чем "птичка".

Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота – до 4000 метров. Крейсерская скорость 75 км/ч. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров, отметил пятый президент.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – пояснил Петр Порошенко.

Он также сообщил, что программа получила название "Глаза Арты".

Первый комплес БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмовых войск, купленный Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад", поступил в ВСУ в конце июля.

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.

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Петр Порошенко
военные силы Украины
ГУР
Европейская солидарность
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