Порошенко привез военную технику под Бахмут

Военные перегружают "Посейдоны" и рассказывают: "Теперь глаза в бригаде есть, очень благодарны Петру Алексеевичу. На сегодняшний день это самая крутая наша машина".

Порошенко объясняет: у этой модели БПЛА более мощная батарея, более новое и качественное программное обеспечение, это мощное современное оружие. "Эта "птичка" очень далеко летает, очень далеко видит, имеет уникальные системы по ночному видению. И ее так просто не собьешь, как "квадрик", – говорит пятый Президент.

В бригаду также передадут пункт управления на базе грузовика DAF: "для того чтобы оператор, пилот, артиллерист, разведчик, все были внутри и все имели возможность эффективно выполнять боевые задачи", – объясняет Порошенко.

Генераторы тоже сейчас нужны на переднем крае, потому что есть серьезные перебои с электроснабжением. А колеса – это вообще расходящийся материал для автомобилей, потому что на земле много обломков. Военные говорят – можно поехать и сразу пробить четыре колеса.

"Но пока наши войска держатся, все хорошо", – говорит Порошенко.

Фактически "расходниками" стали на фронте и сами автомобили, особенно пикапы. Сергей Костинский, воюющий под Бахмутом, рассказывает – за месяц его батальон потерял 45 пикапов. Восемь из них вообще невозможно восстановить. Поэтому два пикапа и грузовик, которые привез Петр Порошенко, сразу отправляют в подразделение на боевое задание.

"Автомобили – это наш инструмент войны, это наш инструмент обороны. Без этого мы не можем быть мобильными. Мы не можем довозить наших ребят на позиции. Без этого мы не можем вывозить раненых. Эти машины буквально уже завтра пойдут в работу. И это для нас большая помощь", – говорит Костинский.

"Я счастлив здесь быть среди своих. Здесь все честнее, правильнее. Мы с этими ребятами начинали 24 февраля по обороне Киева. И сегодня я оказался здесь. Мы привезли технику, потому что батальон в Бахмуте почти всю потерял", – говорит Порошенко.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы русская заплатила очень высокую цену за каждого нашего друга, которого мы потеряли. За Глеба Бабича, за Юру Каракая, за Тараса Жеребецкого. Ну а сейчас – за Олега Барну. Уже нет просто сил терпеть когда эта русня выбивает лучших. И мы еще больше будем работать и поддерживать наших воинов", – не сдерживает эмоции Петр Порошенко.