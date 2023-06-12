Порошенко привез в волонтерскую пекарню электропечь – вместо уничтоженной россиянами

Петр Порошенко в ходе поездки с гуманитарным грузом привез профессиональную печку вместо разбитой во время российских обстрелов, об этом пишет сайт партии "ЕС".

5 июня очередной вражеский "прилет" нанес разрушения помещению пекарни, а один из пароконвектоматов, в котором выпекали хлеб, сильно порубили осколками.

"Плакать не будем, руки опускать не будем. Будем думать как выкручиваться. Хлеб будет. Я радуюсь, что все живы. А все остальное – сейчас не важно", – сообщила тогда херсонская активистка ОО "Дело Громад" Оксана Погомий.

Несколько дней понадобилось, чтобы найти и привезти в Херсоне новое оборудование, рассказывает Порошенко. "Дело Громад" в Херсоне превратилось в большой гуманитарный хаб – сюда привозят продукты питания, воду, средства гигиены – все, что может понадобиться людям из пострадавших регионов. Команда Порошенко, кроме печки, в первые дни после подрыва Каховской ГЭС уже организовала несколько гуманитарных конвоев и привезла более 150 тонн помощи, которую далее передают эвакуированным.

Каждый день после обеда активисты везут свежий хлеб военным на блокпосты. А для раненых в госпиталь готовят пиццу и сладкие рулеты с херсонским вареньем. Также хлеб бесплатно раздают горожанам. Теперь, когда в Херсон привозят эвакуированных из затопленных территорий, помогают и им.

Пекари говорят: не думали, что так быстро удастся заменить разбитую технику. "Эта печка делает вкусный хлеб самым вкусным. Благодаря ей такая корочка, такой подъем, благодаря ей такой вкус, такая пропеченность, такой аромат", – объясняют женщины.

Порошенко сообщил: с момента запуска пекарни в конце декабря 2022 жителям Херсона, области и военным раздали уже сотню тысяч паляниц.

"У наших врагов есть много ужасных варварских "традиций войны". Одна из них - лишать людей хлеба. Во время Голодоморов, во время оккупации, и даже сейчас. Есть у них такое помешано извращенное желание - мучить людей голодом. Разбомбить, сесть здание обломками. , сокрушить оборудование — это то, что сделали россияне. Но нас ничего не остановит. Наших пекарей ничего не остановит. Херсонскому непокоренному хлебу — быть", – отмечает пятый президент.