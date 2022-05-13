Порошенко привез в стрелковый батальон бронежилеты, средства связи и кое-что из оружия

Командир батальона Александр Демчук осматривает бронежилеты, проверяет качество бронепластины и довольно говорит: "у нас здесь турецкие, синие – так эти, я вам скажу, это очень круто".

"Ничего необычного, обычная рутинная работа. Есть место – где, мы не скажем. Это укрепленные позиции обороны. Есть фантастические люди, которые в составе батальона Вооруженных сил защищают государство. Есть наше желание сделать, чтоб их действия были более эффективными", – говорит. Порошенко.

"Мы сегодня привезли комплекты связи, включая ретрансляторы, мобильные станции и так далее. Есть бронежилеты, которые все еще остаются, к сожалению, дефицитом. Я надеюсь, что после нашего визита личный состав будет полностью оснащен", – отмечает Порошенко.

Как сообщил пятый президент, за помощью обратился командир батальона: "Я его знаю еще с 14-го года. Он сам нашел оборудование связи. Не мог найти бронежилеты. Там были еще вещи по оружию, которые мы не обнародуем. Это у нас заняло почти три недели. Вот за три недели мы подготовили, и вы видите радость сейчас и на лицах, и в глазах воинов. Я им тоже очень благодарен".

"Мы сегодня совместно делаем все возможное для того, чтобы враг был разбит, агрессор был выброшен с украинской земли и победа наконец-то пришла в Украину", - отмечает Порошенко.

Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля Фондом Порошенко и структурам, относящимся к сфере его влияния, израсходовано около 300 миллионов гривен.

За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно и дополнительно собрали десятки миллионов гривен на нужды армии.