Порошенко привез в Чернигов генераторы, продукты, лекарства и призвал поддержать восстановление города

Об этом сообщил Петр Порошенко.



Он поблагодарил черниговцев и лично городского голову Владислава Атрошенко за стойкость в течение нескольких недель во враждебном окружении.



"Благодарим всех украинцев, которые защищали город Чернигов и сегодня находятся в рядах Вооруженных Сил, в рядах общественных формирований. Которые понимают, что защищая Чернигов, они сдерживают врага, чтобы враг не дошел до Киева и дальше в центральную, западную часть Украины", – говорит Атрошенко.



"И конечно я благодарю Петра Алексеевича, который привез помощь. Мы благодарны любой поддержке на сегодняшний день, потому что война не закончилась. Я всем своим службам сказал формировать запасы, поскольку что в голове у россиян, мы не понимаем", – отмечает городской голова.



Атрошенко также рассказал, что оккупанты "денацифицировали" горсовет двумя ракетами "Искандер", выпущенными с территории Беларуси.



"Чернигов стал для всего мира символом стойкости, несгибаемости. Фашисты российских войск хотели устроить здесь что-то среднее между блокадой Ленинграда и Сталинградом", - сказал Порошенко.

"Эти дни блокады без света, без тепла, 70% разрушенных варварами зданий не сломили дух черниговчан", – говорит Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил местных медиков, которые не прекращали лечить горожан: "в условиях, когда не было света, когда не было тепла, врачи Черниговщины продолжали свое нелегкое дело, ни дня не останавливали прием раненых и больных".

Порошенко призвал власти и международные организации предоставить поддержку Чернигову и местному самоуправлению города."Мы можем говорить об эффективности децентрализации. Потому что основное бремя организации жизни города в условиях окружения взяли на себя городские власти и городской голова. На сегодняшний день черниговчане нуждаются в поддержке государства, поддержке правительства. Нуждаются в поддержке международных организаций, в том числе и финансовой, коммунальной, поддержке восстановления", – отмечает Порошенко."Я твердо убежден, что именно так и будет. Сегодня я здесь, чтобы помочь и для того, чтобы поблагодарить Владислава Атрошенко, поблагодарить черниговчан. Вместе мы победим и дадим отпор пришедшим к нам фашистам", - убежден Порошенко.