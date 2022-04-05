Порошенко привез в Чернигов генераторы, продукты, лекарства и призвал поддержать восстановление города
В Черниговскую городскую больницу привезли генераторы, продукты питания и необходимые медикаменты
Об этом сообщил Петр Порошенко.
Он поблагодарил черниговцев и лично городского голову Владислава Атрошенко за стойкость в течение нескольких недель во враждебном окружении.
"Благодарим всех украинцев, которые защищали город Чернигов и сегодня находятся в рядах Вооруженных Сил, в рядах общественных формирований. Которые понимают, что защищая Чернигов, они сдерживают врага, чтобы враг не дошел до Киева и дальше в центральную, западную часть Украины", – говорит Атрошенко.
"И конечно я благодарю Петра Алексеевича, который привез помощь. Мы благодарны любой поддержке на сегодняшний день, потому что война не закончилась. Я всем своим службам сказал формировать запасы, поскольку что в голове у россиян, мы не понимаем", – отмечает городской голова.
Атрошенко также рассказал, что оккупанты "денацифицировали" горсовет двумя ракетами "Искандер", выпущенными с территории Беларуси.
"Чернигов стал для всего мира символом стойкости, несгибаемости. Фашисты российских войск хотели устроить здесь что-то среднее между блокадой Ленинграда и Сталинградом", - сказал Порошенко.
"Эти дни блокады без света, без тепла, 70% разрушенных варварами зданий не сломили дух черниговчан", – говорит Порошенко.
Пятый президент также поблагодарил местных медиков, которые не прекращали лечить горожан: "в условиях, когда не было света, когда не было тепла, врачи Черниговщины продолжали свое нелегкое дело, ни дня не останавливали прием раненых и больных".Порошенко призвал власти и международные организации предоставить поддержку Чернигову и местному самоуправлению города.
"Мы можем говорить об эффективности децентрализации. Потому что основное бремя организации жизни города в условиях окружения взяли на себя городские власти и городской голова. На сегодняшний день черниговчане нуждаются в поддержке государства, поддержке правительства. Нуждаются в поддержке международных организаций, в том числе и финансовой, коммунальной, поддержке восстановления", – отмечает Порошенко.
"Я твердо убежден, что именно так и будет. Сегодня я здесь, чтобы помочь и для того, чтобы поблагодарить Владислава Атрошенко, поблагодарить черниговчан. Вместе мы победим и дадим отпор пришедшим к нам фашистам", - убежден Порошенко.
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