Порошенко привез украинским военным то, что нельзя показывать
Петр Порошенко привез украинским военным генераторы, шины и спецзаказы от разведчиков – банно-прачечный комплекс
Об этом сообщило издание "Европейская солидарность".
Стало известно, что Порошенко привез украинским военным мощные генераторы, шины, которые на бездорожье изнашиваются слишком быстро, и спецзаказ от разведчиков – банно-прачечный комплекс. Порошенко говорит: на сборочных площадках "Дела Громад" работа кипит даже ночью.
"Каждая бригада будет получать по 4-5 комплексов, я рассчитываю, чтобы в каждом батальоне он был", – рассказывает он.
В частности, отмечается, что привезли разведчикам и "секретные сокровища", от которых количество "хорошей русни" точно увеличится – смеются ребята. Один из них полушутя объясняет: такие "сокровища" привозит только Порошенко – он в ответ обещает в ближайшее время передать батальону еще и БПЛА Poseidon.
"Для меня принципиально, чтобы к выходу вы получили Poseidon. Уже принято соответствующее решение местным советом. Я сделал все, чтобы мы успели, и надеюсь, в течение следующих нескольких дней его официально поставят на вооружение", – объясняет Петр Порошенко.
- 2 апреля стало известно, что фонд Порошенко с волонтерами обеспечивает фронтовые бригады мобильными банями. Военные 77-й Отдельной аэромобильной бригады ДШВ, воюющей в районе Бахмута, рассказали о том, как удается решать бытовые вопросы.
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