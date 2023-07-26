Порошенко привез технику подразделениям ПВО, прикрывающим юг

Об этом Порошенко сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы на юге, в Одессе. Сердца всех украинцев сейчас с жителями Одессы и Одесчины. Цель нашего пребывания – помочь закрыть с воздуха Одесские порты, Одессу, Измаил, Рени, Усть-Дунайск, весь юг", – заявил он.

Воины-зенитчики, которым Порошенко привез новый полноприводный пикап, говорят: "ситуация на юге сложная, но контролируемая. Зенитными войсками многие цели уничтожаются. Работаем в плановом режиме без всяких паник. В основном это по беспилотным летательным аппаратам – "шахедам", "орланам" и такого типа ".

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказывает: несмотря на ракетные атаки, Одесса остается городом-героем, одесситов не запугать и не сломить.

"Сейчас мы завершили ремонт боевых модулей, пострадавших еще во время Керченской атаки, и сейчас во время войны. Это корабли "Бердянск", "Костополь", где силами завода "Кузня на Рыбальском" за счет Фонда Порошенко без привлечения средств государственного бюджета была полностью восстановлена боеспособность двух боевых модулей. Третий боевой модуль готов, куплены импортные комплектующие. Я думаю, что в течение нескольких дней делегация завода также передаст их для установки", – сообщил пятый президент.

Он также поблагодарил руководителя этого направления "Кузни на Рыбальском" Константина Картошкина, который отдал свои собственные средства вместе со средствами Благотворительного фонда и уже передал два боевых модуля ВМС.

Также в подразделения ПВО, прикрывающие юг, Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" привезли грузовик DAF, передвижную авторемонтную мастерскую, маскировочные сетки, радиостанции и колеса.