Порошенко привез помощь разведчикам на северный фронт: угроза возрастает, но и мы уже другие

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

Пятый президент отмечает: через год после полномасштабного вторжения угроза повторного наступления возросла, но украинцы готовы дать врагу по зубам.

"Мы встречались на Востоке во время тяжелых боев. И трудно представить военную часть, которая более эффективно использует ту помощь, которую наша команда оказывает. Очень приятно видеть знакомые "дафы", выполняющие боевую задачу", - отмечает Порошенко.

"Когда-то мы передавали ребятам "дафы". Так вот они поставили на них "зушки" и теперь беспощадно бьют россиян", - пояснил Петр Порошенко.

"Мы сегодня привезли "старлинки", радиостанции, потому что связь и коммуникация - это то, что вы просили. И этот диалог у нас получается очень удачный. Привезли мечту каждого зама по тылу - шины. Потому что автомобили при такой погоде без колес в поле не выедут", - говорит Порошенко.

"И то, что Марина нашла в Европе и привезла, - это химические грелки. Погода еще холодная, и мы не должны допустить, чтобы наши военнослужащие обморозили руки или ноги. 5 тысяч грелок помогут перенести зимние холода", - говорит пятый президент.

Разведчики благодарят за очередную помощь и показывают трофейную технику, которую отбили у россиян. Говорят, рации как раз нужны, чтобы пустить в дело отремонтированные трофеи.

"За радиостанции мы вам очень благодарны, потому что мы сегодня буквально поставили еще один трофейный танк в строй, сразу радиостанция туда пойдет. И вы нам просто закрыли эту проблему", - объясняют бойцы.

Порошенко добавляет: "Это не просто радиостанции. Это специальный мобильный комплект, которым оснащаются боевые бронированные машины, танки и автомобили, БТРы. И она имеет значительный радиус, плюс командирский пункт. Мне приятно, что именно их мы сегодня передаем".

Разведчики также показывают трофейный "урал" и БТР: "Это мы забрали у россиян, когда они шли на Киев и назад отходили". Порошенко предлагает выгодный обмен – российскую технику, которую можно будет передать в другие подразделения, на британские "дафы".

"Мы у вас готовы два с манипуляторами и один такой попросить, если у нас все получится, мы готовы отдать вам что-нибудь", - говорят военные.

"Мы специально закупаем сейчас именно для артиллерийских подразделений, для разведывательных, потому что манипуляторы ценны. У нас сейчас очередь на DAF выстроилась. Давайте мы вам дадим в обмен для каких-то частей. Так скажем, "по бартеру", - предлагает Порошенко.

"Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы обеспечить контрнаступление украинской армии, которое должно сорвать наступление российской армии. И сегодня каждый должен сделать все возможное, чтобы как можно быстрее поставить в войска все необходимое", - отмечает пятый президент.