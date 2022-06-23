Порошенко привез новые пикапы артиллеристам ВМС, регулярно отправляющим россиян и их корабли в ад

Пятый президент передал три новых пикапа и снаряжение артиллеристам Военно-морских сил ВСУ, пишет пресс-служба партии "ЕС".

Порошенко не стал раскрывать подробности комплектации автомобилей, однако сказал: ребята довольны.

"Мы договорились, что мы не раскрываем комплектацию, но это не базовая комплектация", – отметил Порошенко.

Здесь мы видим всю Украину. Здесь ребята из Харькова, здесь ребята из Франковска, да, Руслан. Здесь ребята у нас и из Киева есть, из Николаева и Одессы. Так что вся география Украины представлена, и сегодня вся Украина защищает свою землю и выбрасывает российских орков на мусорник", – отмечает пятый президент.

"Именно эти воины устроили тем, кто напал и убивал наших людей, первый сюрприз в Чернобаевке. Они выдали им билет в ад. Артиллеристы, остановившие врага и отстоявшие Николаев. Спасибо генералу Марченко и спасибо тем ребятам, которые сейчас получили эти подарки. И огромная благодарность народу Украины", – говорит Порошенко.

Был и второй "подарок" врагам, отмечает Петр Порошенко. "Потому что ракета, которую мы создали с 14-го года и которая сейчас известна уже всему миру, под названием "Нептун", выдала еще один билет, но уже в направлении рапанов, на дно у острова Змеиный. И большой корабль ракетами "Нептун", которые управлялись именно этими ребятами, был отправлен ко дну, защитив Одессу, защитив весь Юг от морского десанта и убрав противовоздушную оборону", – рассказывает пятый президент.