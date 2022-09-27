Видео поездки опубликовано на ютуб-канале Петра Порошенко.

Поселок Казачья Лопань – всего в трех километрах от государственной границы с Россией. 7 месяцев люди здесь жили в оккупации, сейчас до сих пор нет света и связи. Жителям привезли генераторы, спальники, продукты и лекарства. Местные жители говорят – очень нужен "старлинк", а еще просят машину скорой помощи. Говорят – их украли оккупанты.

"Казачья Лопань была оккупирована 24 февраля. И в этой местности было всего 4 тысячи российских военных", – показывает Порошенко позиции вражеской артиллерии.

"Проезжая по селу, чувствуешь страшную боль и одновременно злобу. Поселок был одним из первых, которые оккупировала русская орда. Оккупировала и разрушила. Здесь нет связи, нет света и газа. "Русский мир" оставляет после себя сплошные руины", – показывает Петр Порошенко разбитые дома.

"Здесь, как и во многих других городах и селах освобожденной Харьковщины, российские ублюдки устроили застенку. Издевались жестоко. Устраивали допросы обычным крестьянам. Пожалуй, каждый второй житель села прошел через "подвал", - отметил пятый президент.

"Несмотря на боль и страшную усталость, украинцы не сдались. Со слезами на глазах встречали Вооруженные Силы Украины", – говорит Порошенко.

Местные рассказывают: староста поселка Людмила Вакуленко подняла украинский флаг, как только русские сбежали. Российская тряпка, которую сорвали со здания поселкового совета, до сих пор валяется под ногами.

То и дело в поселке слышны отдаленные взрывы, это обстреливают с российской территории. Окружающие земли нашпигованы враждебными минами. Но люди счастливы – говорят, главное, что ВСУ выгнали кафиров. И хоть света нет, но традиционный каравай из печи для гостей есть.

"Сейчас в поселке осталось буквально 1,5 тысяч населения, в четыре раза меньше, чем до оккупации. Привезли людям генераторы, спальники на первое время. И обязательно привезем "старлинк"", - пообещал Петр Порошенко.

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