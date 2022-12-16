Порошенко привез грузовики с прицепами в бригаду артразведки на восточный фронт

"Эта бригада артиллерийской разведки работает на самых горячих направлениях на Востоке. За то, чтобы их экипаж аэроразведки полетел на секторе — очередь. Настолько они мастерские в уничтожении россиян", – рассказывает Порошенко.

"Недавно на нуле, на очень горячем направлении, враг начал интенсивный обстрел экипажа. Два часа их поливали всем, градами, чем только можно. Команда была — на эвакуацию. Но когда стрельба стихла, перед уходом экипаж решил снова подняться в небо. Благодаря этому решению они заметили, что враг пытается совершить прорыв на этом направлении: 6 трупов россиян, сгоревший танк и БМП и еще другая уничтоженная российская техника - так завершился "прорыв" для врагов", - отмечает Петр Порошенко.

"Настолько круты эти парни и девушки. И хотят быть еще более убийственными для врага. Поэтому именно 15-я бригада после двух разведбатов оперативных командований "Юг" и командования Десантно-штурмовых войск получила специальные беспилотные летательные аппараты Poseidon. Сейчас заканчивается обучение", - рассказал Порошенко.

"Мы очень ждем уже экипажи с боевым применением", – отметил он.

"К нам обратились с просьбой, чтобы мы снабдили бригаду автомобильной техникой. Поэтому мы передаем три DAFа и два прицепа со специальным оборудованием, которое повысит эффективность действия бригады. Я с удовольствием вручаю ключи", – говорит Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" законтрактовали более двухсот грузовиков Leyland DAF. Автомобили после техосмотра перевозятся в Польшу, а оттуда – в Украину.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.