Порошенко привез еще одному батальону терробороны бронежилеты, пулеметы и патроны
Еще один батальон территориальной обороны "Скиф", который несет службу на подступах к столице Украины, усилился дополнительными средствами защиты и вооружением
Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .
Петр Порошенко передал 75 бронежилетов, пулеметы, патроны и автомобиль "пикап" для нужд батальона. Порошенко поблагодарил добровольцев, которые так же, как и в 2014 году, стали на защиту своего государства.
"Украинцы удивили мир и удивили Путина. Продемонстрировали невиданную смелость, патриотизм и профессионализм. И продемонстрировали, что врага можно и нужно бить. Я благодарю всех, кто присоединился добровольцами к рядам Вооруженных Сил Украины, которые мы с вами начали строить в 2014-м. Очереди у военкоматов добровольцев, которые шли прямо с Майдана, позволили нам тогда остановить российского агрессора и отвоевать две трети оккупированного Донбасса", - напомнил пятый президент.
"Очень важно, что тогда присягу приняли огромное количество людей, даже не служивших в Вооруженных Силах, но по зову сердца вставших на оборону государства. И сейчас у меня вызывает гордость боевой состав Вооруженных Сил Украины, перестроенных за последние восемь лет, и подразделений территориальной обороны" , – говорит Петр Порошенко.
Как известно, с первых дней российского вторжения Петр Порошенко занимается обеспечением подразделений терробороны и ВСУ вооружением и средствами защиты. В частности, Петр Порошенко взял под патронат 206-й батальон терробороны Киева и несколько подразделений ТРО столичной области. По заказу Порошенко в Финляндии закуплена бронированная сталь для 2,5 тыс. бронежилетов, которые производятся в Украине для нужд наших защитников. 450 бронежилетов уже получили защитники Николаева. Также в ВСУ и терроборону поступило более полутысячи пулеметов ПКМ. Всего на вооружение и средства защиты направлено более 2 млн долларов США.
Порошенко также предложил союзникам Украины план принуждения Путина к миру. Он включает развертывание программы ленд-лиза, предоставление средств противовоздушной обороны и самолетов для контроля над небом, нефтяное эмбарго против России, разработку плана восстановления Украины и ускорения евроинтеграции.
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