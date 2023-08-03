Порошенко привез авторемонтные мастерские в бригаду, воюющую под Авдеевкой и Бахмутом

Мастерские оборудованы необходимым для ремонта военной техники инструментом и позволяют восстанавливать боевые машины, не теряя драгоценное время на дальние переезды в тыловые рембазы, об этом пишет сайт партии "ЕС".

"Думать, куда доставить подбитую технику - на завод, в ремонтный ангар или вообще за границу - задача не из легких. НАТО создает мастерские за границей, куда Украина тягает подбитую технику на ремонт. Но есть вещи, которые можно сделать здесь и сейчас. Дать. возможность нашим танкам или грузовикам продолжать работать. И как раз эту проблему решает передвижная авторемонтная мастерская", – объясняет Петр Порошенко. Он также отметил, что при изготовлении мастерских учтены рекомендации военных.

Подразделения президентской бригады ведут наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Купянска.

Фото: https://eurosolidarity.org/