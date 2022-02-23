Порошенко принял участие в чрезвычайном саммите Европейской народной партии
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в чрезвычайном саммите Европейской народной партии, посвященном ситуации в сфере безопасности и вокруг Украины
В Саммите под председательством Президента ЕНП Дональда Туска приняли участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Европарламента Роберта Мецола, главы правительств ряда государств-членов ЕС.
Пятый президент Украины призвал лидеров Европейской народной партии к быстрому и мощному ответу на акт агрессии Российской Федерации против Украины путем введения сокрушительных санкций против российской экономики и руководства России.
"Цена дальнейшей агрессии против Украины должна стать невыносимой", - подчеркнул Петр Порошенко.
Было подчеркнуто, что целью агрессии Путина является не только возобновление контроля над Украиной, но и дальнейшее вытеснение Запада из Центральной и Восточной Европы. Следовательно, борьба за Украину сегодня является борьбой за демократию и безопасность на всем европейском континенте.
Петр Порошенко призвал европейских лидеров способствовать оказанию Украины оборонного летального оружия, которое укрепит обороноспособность и устойчивость украинских войск.
"Мощным ответом Запада на агрессию Путина может стать предоставление Украине четкой перспективы членства в Европейском Союзе", – заметил пятый Президент.
Петр Порошенко выразил благодарность за финансово-экономическую поддержку нашего государства со стороны Запада и призвал разработать долгосрочный стратегический план помощи Украине типа "Плана Маршалла для Европы".
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