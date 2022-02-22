Порошенко принес Зеленскому план действий: когда страна в опасности, все должны объединиться

"Наконец-то, через четыре месяца, происходит то, чего мы требовали для объединения усилий всего украинского общества, украинского политикума. Украина в опасности. А когда страна в опасности, украинцы всегда объединялись – не вокруг должности, не вокруг личности и не вокруг кресла. Объединялись вокруг Украины", – говорит Порошенко.

"Я иду для того, чтобы презентовать план укрепления обороны государства, увеличения боевых способностей украинской армии, укрепления территориальной обороны, увеличения финансирования. Сегодня наконец-то, через шесть недель, был проголосован и включен в повестку дня мой законопроект об увеличении финансирования ВСУ и боевых возможностей украинской армии" , – отмечает пятый президент.

"Чтобы существенно увеличить цену, которую заплатит Путин, если примет решение дальше вторгаться в Украину. Мы подчеркиваем, что Россия единолично вышла из Минских договоренностей, и на сегодняшний день Украина не имеет больше обязательств по содержанию жителей оккупированных территорий – согласно Женевской конвенции это обязательство страны-оккупанта", – отмечает Порошенко.

"Мы не видим больше необходимости держать расстояние для нашей тяжелой техники и артиллерии. Мы должны увеличить возможности реагирования в случае продолжения агрессии против нашего государства", – считает лидер партии.

"Мы должны проголосовать в парламенте законопроекты об ответственности за коллаборационизм для препятствования России в ее информационной войне, деятельности пятой колонны. Мы должны проголосовать два законопроекта об увеличении возможностей территориальной обороны и другие законодательные акты – включительно с поддержкой, я надеюсь, что мы услышим о решении СНБО, решения президента. И будем тщательно работать для того, чтобы поддержать шаги по защите Украины", – отмечает Петр Порошенко.

"Мы будем требовать увеличить оборонные возможности города Киева. Выставить вооруженные силы на северном – северо-восточном направлениях. Обеспечить рассредоточение украинского войска, повышение эффективности системы противовоздушной и противоракетной обороны. И многие другие вещи", – говорит Порошенко.

"Я хочу еще раз поблагодарить наших партнеров, включая Германию, которая сегодня остановила сертификацию "Северного потока 2". И обратиться относительно усиления санкций и увеличения помощи Украине, в том числе военной", – говорит Порошенко.

"Путин, который сошел с ума и вышел против всего мира, сегодня угрожает не только Украине. Ни одна страна мира не может сейчас чувствовать себя в безопасности. Мы должны объединиться. Сегодня гарантом суверенитета являются украинские Вооруженные Силы. Сегодня гарантом суверенитета является наше будущее членство в НАТО как в единственной организации, которая способна эффективно защищать", – отмечает пятый Президент.

"Мы сегодня рассчитываем на международную солидарность с Украиной. С этим я иду к Зеленскому", – резюмирует Петр Порошенко.