Ежегодно этот Форум собирает ведущих политиков из многих стран демократического мира, Азии, Африки и Латинской Америки для обсуждения актуальных вопросов международной политики.

В этот раз главной темой будет Украина. Кроме участия в Форуме, планируются также двусторонние встречи лидера "Европейской Солидарности" с немецкими политиками и партнерами, в частности, для ускорения членства Украины в Европейском Союзе и объединенных усилий по отстаиванию национальных интересов нашего государства.

Международный демократический союз – это платформа, способствующая развитию демократии и политике правоцентристов по всему миру. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Партия Европейская Солидарность получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) 30 июля 2020 года.

Сегодня в организацию входят более 80 партий из более чем 60 стран со всего мира. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.