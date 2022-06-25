Порошенко примет участие в Форуме Международного демократического союза в Берлине
26-28 июня состоится визит лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко в Берлин. По приглашению главы Международного демократического союза (IDU), бывшего премьер-министра Канады Стивена Харпера Петр Порошенко примет участие в Форуме IDU в качестве ключевого спикера и специального гостя
Ежегодно этот Форум собирает ведущих политиков из многих стран демократического мира, Азии, Африки и Латинской Америки для обсуждения актуальных вопросов международной политики.
В этот раз главной темой будет Украина. Кроме участия в Форуме, планируются также двусторонние встречи лидера "Европейской Солидарности" с немецкими политиками и партнерами, в частности, для ускорения членства Украины в Европейском Союзе и объединенных усилий по отстаиванию национальных интересов нашего государства.
Международный демократический союз – это платформа, способствующая развитию демократии и политике правоцентристов по всему миру. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.
Партия Европейская Солидарность получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) 30 июля 2020 года.
Сегодня в организацию входят более 80 партий из более чем 60 стран со всего мира. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное