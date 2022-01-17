Порошенко прилетел в Украину
В понедельник, 17 января, пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности", народный депутат Петр Порошенко прилетел в Украину
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.
О прибытии Порошенко Гончаренко рассказал в стриме из салона самолета, которым прилетел пятый президент Украины. Вместе с Порошенко в самолете находились его жена, адвокаты, народные депутаты от "Европейской Солидарности", в частности Николай Княжицкий, и журналисты, в частности, Соня Кошкина и Севгиль Мусаева.
Самолет прибыл в аэропорт "Киев" в Жулянах. В аэропорту до прибытия Порошенко началась массовая акция: поклонники Порошенко пришли встретить его с плакатами "Есть Порох, дадим огня", "Украине нужен Порох", "К булаве надо головы", "Вернем Украине достоинство" и т.д.).
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