Порошенко предложил Байдену посетить Украину во время визита в Европу, - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Петра Порошенко в Киеве, информирует Еспресо.TV .

"Почему нет – мой очень хороший друг, очень хороший друг Украины Джо Байден, лидер глобального мира, который сейчас демонстрирует лидерство – почему бы ему не приехать сюда на следующей неделе, как символ нашей солидарности? Это был бы чрезвычайно правильный шаг для демонстрации, весь мир вместе с нами против России", – сказал Петр Порошенко.

Порошенко также назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим маньяком" и сказал, что у украинцев "пуленепробиваемое единство". Порошенко призвал ужесточить санкции против России.

"Мы боремся не только за украинскую землю. Мы боремся за европейскую безопасность, свободу и демократию, за глобальную безопасность. И за вас тоже, за Соединенные Штаты", - сказал Порошенко. "Моя просьба: пожалуйста, помогите нам спасти мир. Помогите нам спасти Европу. Помогите нам спасти вас".

Напомним, президент США, как сообщает Белый дом, поедет в Брюссель для участия в саммите НАТО 24 марта, а также присоединится к заседанию Европейского совета,

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, на саммите НАТО Байден "обсудит текущие усилия по сдерживанию и обороне" и подтвердит приверженность США своим союзникам по НАТО.

"Он также присоединится к запланированному саммиту Европейского Совета, чтобы обсудить наши общие беспокойства относительно Украины, включая трансатлантические усилия, направленные на наложение экономических расходов на Россию, оказание гуманитарной поддержки пострадавшим от насилия и решение других проблем, связанных с конфликтом", – сказала она.

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