Порошенко предлагает пять шагов для защиты украинцев от экономического кризиса: пенсии, субсидии, выплаты военным и медикам, защита громад
Пенсии, субсидии, защита военных, врачей и местного самоуправления - пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время согласительного совета ВР объявил о пяти главных направлениях поддержки украинцев на фоне экономического кризиса
Об этом сообщает пресс-служба " Европейской солидарности ".
"Позиция номер один - пенсии, потому что пенсионеры больше всего пострадали от кризиса, у них не осталось денег на фоне роста цен на 40-50% на основные продукты питания. Они превратились в нищих", - отмечает Порошенко.
"Наше предложение: за счет средств МВФ - это практика в том числе отдельных европейских стран - выделить тринадцатую пенсию в размере минимальной пенсии всем, кто получает пенсию ниже средней", - отмечает пятый президент.
"Вторая позиция - Вооруженные силы Украины. Впервые с 2014 года появилась миллиардная задолженность по выплатам украинским воинам, а не повышенное денежное обеспечение. Тогда как в прошлом воин получал на 60% больше средней заработной платы в стране, сегодня получает на 27% меньше. Надо немедленно рассмотреть и профинансировать дополнительное финансирование денежного обеспечения воинов", - отмечает Порошенко.
"Третье - субсидии. Профукали субсидии, которые были запланированы в бюджете текущего года, и у нас на зимний сезон домохозяйства остаются без субсидий. Причем при моей каденции 7 млн домохозяйство получали субсидии. Сегодня рекомендуют "продать собаку", чтобы погасить тарифы, выросли втрое. Нам надо немедленно внести изменения в Государственный бюджет", - требует Порошенко.
"Четвертое - ковид. Эти средства должны быть направлены на повышение денежного обеспечения врачей, обеспечения прививкой, лекарствами и средствами защиты. Потому что предыдущий ковидний фонд, используемый для закупки автозаков монобильшистю - это именно то, что они считали нужным для борьбы с ковидом. И "Большое крадивництво", где в том числе по свидетельству "Зеркала недели" Трухин использовался для того, чтобы носить откаты депутатам монобольшинства", - напоминает пятый президент.
"И пятое. Я убежден, что мы не имеем права перекладывать бремя ответственности за увеличены моновладою тарифы на местные власти. Мы должны защитить программу децентрализации, защитить интересы громад, которые сегодня в этой защите нуждаются, и таким образом обеспечить защиту интересов людей. Я призываю объединиться всем для этого. И заслушать соответствующих министров", - отмечает Порошенко.
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