Порошенко предлагает предоставить социальные гарантии добровольцам подразделений терробороны, созданных в общинах
Петр Порошенко предлагает предоставить социальные гарантии добровольцам, создавшим с начала российского вторжения в общинах подразделения территориальной обороны
Об этом он сообщил на брифинге, передает сайт партии "Европейская Солидарность" .
Как известно, согласно закону "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины являются отдельным родом сил ВСУ. Однако с первых дней войны отряды территориальной обороны также массово формируются на добровольной основе в городах и селах по всей стране. Тысячи людей приобщаются к защите государства.
"Мы должны усилить и приравнять добровольческие подразделения к бойцам терробороны Вооруженных сил. Дать им возможности по социальной защите. Если, не дай Бог, он ранен или погиб, то страхование по компенсациям, чествование героев и предоставление всех других прав чтобы было выровнено", - предлагает Порошенко.
"Мы этот законопроект предложили, и надеюсь, что это будет реализовано", – говорит Порошенко.
"Я благодарю каждого, кто с оружием в руках удивляет мир, остановил российское нашествие. Мы уверены в том, что победа будет за нами", - отмечает Петр Порошенко.
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