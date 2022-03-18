Порошенко предлагает международный план принуждения Путина к миру: небо под контролем, ленд-лиз, второй фронт и план Маршалла

Об этом сообщает официальный сайт партии "Европейская солидарность".



Порошенко заметил, что направил свои предложения и Президенту Зеленскому, а также представил его западным союзникам, в частности Президенту ЕНП Дональду Туску.



"Мы назвали этот план "Принуждение Путина и России к миру", – говорит Петр Порошенко.







План Порошенко предусматривает:



1. Закон о ленд-лизе. "Помощь, которую Запад оказывает Украине в обороне, нужно увеличить и систематизировать. Каждое государство, помогающее Украине, должно принять закон о ленд-лизе, подобный Акту США о ленд-лизе 1941 года, который уполномочивает национальное правительство поставлять стране, защищающей себя от агрессора, необходимые материалы, включая, но не ограничиваясь, питание и боеприпасы, танки и реактивные истребители, противотанковые и зенитные системы без нарушения позиции нейтралитета какой-либо страны", – объясняет Порошенко.







2. Небо под контролем . "Было бы целесообразно предоставить Украине необходимые инструменты, чтобы украинскими средствами держать свое небо под контролем. Чрезвычайно важно безотлагательно передать Украине самолеты МиГ-29, которые есть в наличии в странах НАТО, а также системы противовоздушной обороны (типа "земля-воздух"), противовоздушной обороны С-300, которые помогли бы Украине закрыть небо собственными силами. В будущем Украине могут быть переданы дополнительные более сложные системы противовоздушной обороны", - отмечает Президент.







3. Второй фронт, Западный . "Западный второй фронт должен сейчас включать все, кроме солдат. Каждый день, если Путин не отводит свои войска, нам нужны новые санкции. Санкции должны становиться еще более адскими, укрощать агрессивный потенциал России. Потому что настоящий ад, к сожалению, пока в Украине, а не в России, а надо, чтобы было наоборот. И во главу угла этих санкций должно стать полное энергетическое эмбарго. Ведь только из Европы в Россию и только за нефть и газ каждый час 50 миллионов долларов перечисляется Путину, а потом тратится на убийство украинцев", – подчеркивает Порошенко.







4. План Маршала по восстановлению Украины . "Необходимо уже сейчас начать разработку системного плана по безотлагательному восстановлению Украины. Предлагаем трехсторонний американо-ЕСо-британский план или так называемый "План Байдена-Мишеля-Джонсона" по Украине, который был бы открыт для участия и других государств, особенно стран Группы Семи. Надеюсь, Джонсон первый мог бы откликнуться на такую инициативу", – считает Порошенко.







5. Ускоренная интеграция Украины в Европейский Союз. "Необходимо обеспечить безотлагательную проработку заявки Украины на членство в ЕС. Европейская Комиссия должна быстро представить соответствующее заключение на рассмотрение Европейского Совета для одобрения решения о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в соответствии с положениями законодательства ЕС. При наличии политической воли лидеров ЕС существует возможность начать предвступительные переговоры до конца 2022 года", – убежден лидер "Евросолидарности".







"Определенное количество этих шагов уже претворяется в жизнь. Мы выписали это в виде целостного, комплексного, единого плана с точки зрения главных приоритетов, которые сейчас нуждается в Украине для остановки российского агрессора. Мы готовы использовать наши связи, помогать украинским дипломатам в реализации этого плана", – отмечает Петр Порошенко.

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