"Среда. 9 ноября. Вечер. Киев без света. Волонтерский хаб ОО "Res_Publica. Братья по Оружию" и ОО "Дело Громад" работают круглосуточно, - свет от генератора. Но вечер замечательный. И новости хорошие. Российские захватчики выбиты из Снигуровки. Русский военный корабль идет нах степями Херсонщины", - говорит Порошенко.

"Это мне сегодня подтвердили военные, непосредственно участвовавшие в операциях на этом направлении. Только утром мы вернулись с передовой, потому что привозили технику. А сегодня они перезвонили нам с этой новостью", – сообщил пятый президент.

"Мы услышали, что они дали приказ отойти из Херсона. Очередной, вслед за Киевом и Черниговом, жест "доброй воли" со стороны российских извергов. Мы им не верим. И вы им не верьте. Мы поверим в освобождение Херсона лишь усилиями доблестной украинской армии.Тогда, когда над Херсоном будет украинский флаг. А это точно произойдет и уже сейчас!" – подчеркивает Петр Порошенко.

"И "поздравляем" Путина. Потому что, когда проводил фейковые референдумы, получил Запорожскую область без Запорожья, и будет создавать ее где-то в Белгороде. Он получит Херсонскую область без Херсона. Точно получит Луганскую область без Луганска, где-то на территории Воронежской области. Донецкую область без Донецка, где-то на территории Ростовской области. А Крым будет точно украинский, и нет ему места в России. Все идет к тому, что он получит московскую область без Москвы", – говорит Петр Порошенко.

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