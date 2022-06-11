Порошенко поздравил украинцев с пятой годовщиной безвиза: это стало символом свободы и возвращения в большую европейскую семью
Петр Порошенко поздравил украинцев с 5-летием безвизового режима со странами ЕС. Он подчеркнул, что получение безвиза стало важным шагом в европейской интеграции нашего государства, символом свободы, возвращения в большую семью европейских народов и прощания с "совком"
"Очень важная дата – 5 лет от введения безвиза. Это было сделано вопреки мнениям скептиков. Сколько иронии было о том, что переносится дата предоставления нам безвизового режима", – напомнил Порошенко.
Как известно, для получения безвиза с Европейским Союзом Украина выполнила 144 критерия.
"Предоставление безвизового режима сыграло важную роль в повышении поддержки интеграции Украины в Европейский Союз, повышении поддержки интеграции Украины в НАТО", – убежден Порошенко. Он отмечает, что безвиз способствовал также увеличению межчеловеческих контактов, когда любой граждан Украины вместо того, чтобы выстаивать длинные очереди в посольствах, получать отказы в консульствах без объяснений, тратить деньги на получение виз мог просто с биометрическим паспортом поехать в Европу.
"Сегодня мы отмечаем 5 лет с тех пор, как мы стали более европейцами, более свободными людьми", – отмечает Порошенко.
"Я хотел бы всех поздравить с этой важной датой. Не забывайте и в этих условиях, в тяжелых условиях войны находить поводы для оптимизма. Держите кулаки за Украину и за решение Европейского совета о предоставлении нам статуса кандидата, держите кулаки за то, чтобы мы выбороли в борьбе членство в самой большой и единственной эффективной структуре безопасности – в НАТО. И держите кулаки за нашу дальнейшую интеграцию", – призвал Петр Порошенко.
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