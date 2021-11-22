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Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня

22 ноября, 2021 понедельник
11:02
Культура

В Киеве на Отрадном предстанет концерт-холл мирового уровня

Киевская городская государственная администрация предоставила разрешение на строительство Концерт-холла Roshen на месте Дворца культуры имени Королева, пишет Gazeta.ua .

О планах построить в Киеве концерт-холл Порошенко сообщили год назад. А в мае этого года стало известно, что архитектурный конкурс выиграло авторитетное норвежское архитектурное бюро Snøhetta.

Масштабный проект реализуется на средства компании "Roshen" и Фонда Порошенко. Для реализации проекта Roshen на торгах выкупил здание ПК имени Королева. На презентации в октябре 2020 года пятый президент Петр Порошенко и Марина Порошенко впервые рассказали о деталях проекта.

"Культура – это то, вокруг чего ведущие страны Европы отстраивают национальную идею и формируют собственную идентичность. Киеву катастрофически не хватает современных площадок для реализации художественных проектов мирового уровня, особенно создающих классическую музыку. Наша страна воспитывает виртуозов-музыкантов  и дирижеров и отпускает их по мирам, потому что здесь им негде работать. Даже столица, которая должна подавать пример всей стране, не имеет филармонических залов должного уровня", – сказала Марина Порошенко.

"Именно поэтому возникла идея создать современный концертный зал международного уровня. Зал, который будет символом возрождения украинской культуры, зал, в котором будут звучать лучшие образцы мировой классики и выступать легенды мировой музыки - "Концерт-холл Roshen", - отметила тогда Марина Порошенко.

Бюджет проекта – это десятки миллионов долларов, сообщили его инициаторы.

Как рассказал Порошенко, такие проекты обычно реализуются государством или муниципалитетами. Есть только несколько мировых прецедентов, когда такие заведения создавались исключительно на средства меценатов.

"Мы даже не можем назвать в Восточной Европе примеры, когда за средства благотворителей, не государственные, не муниципальные средства были бы построены или хотя бы замахнулись на объект такого уровня. Но мы смелы", – сказал Порошенко.

"Этот проект рассчитан на помощь украинским отечественным артистам – и симфоническим оркестрам, и Филармонии, и консерваториям, многим талантливым украинским музыкантам. Это – воспитание нации. И очень важно, что это делается не на Крещатике, а здесь, на Отрадном", – Порошенко.

"Это будет центром культуры, центром развития целого Киева. И многие артисты мирового уровня, многие оркестры мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были, потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень." Roshen "вдохновился примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла", – поделился пятый президент.

Это первый в Украине концертный зал для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Например, Германия имеет 7 залов мирового уровня. В соседней Польше за последние годы открыли два таких заведения. Украина же с ее традициями классической музыки, с дирижерами, исполнителями, композиторами и коллективами мирового уровня нет ни одного акустического зала для большого симфонического оркестра. Концерт-холл будет иметь большой акустический концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей. А также необходимая инфраструктура для репетиций музыкантов и хоров.

Это будет сверхсовременное здание со специальной акустикой. Симфонический зал сможет вместить около двух тысяч человек.

Открытие Roshen Concert Hall запланировано на 2025 год.

Бюро Snøhetta, выигравшее архитектурный конкурс, — одно из самых известных и авторитетных архитектурных бюро в мире. Оно было основано в 1989 году в Норвегии. Среди известнейших проектов бюро – опера в Осло, Библиотека Александрина в Египте, художественный музей Лиллехаммера, а также павильон Национального мемориального музея 11 сентября в Нью-Йорке.

Концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко – это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единого времен независимости Театра на Подоле, зоопарк в Черкассах, Roshen Winter Village и традиционные зимние катки в разных городах Украины.

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