Порошенко посоветовал Зеленскому, как сделать визит в США успешным

Порошенко подчеркнул - надо использовать все возможности, чтобы поездка была содержательной, а не просто пиар-визитом.

"Первое и, на мой взгляд, самое главное: нужно установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал на моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны. Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО"? Это - важная предпосылка успешности встречи", - убежден Порошенко.

Второе - подтвердить решительную настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с Соединенными Штатами и наконец запустить механизмы Комиссии стратегического партнерства, отметил лидер "ЕС".

По его словам, стоит также попробовать найти оптимальные пути проактивного привлечения США для прекращения российской агрессии на Донбассе.

"Третье - убедить американских чиновников и крупный бизнес в искренности и эффективности Банковой во внедрении демократических и социально-экономических реформ в Украине и, в первую очередь, в борьбе с коррупцией. То, что действительно важно для серьезного иностранного бизнеса, - это не "няни»" или устные квази-гарантии Банковой, а прежде всего верховенство права и обеспечение независимости правосудия, правоохранительных и антикоррупционных органов, банковского сектора в Украине", - отмечает Петр Порошенко.

Он подчеркивает - инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов в Украину, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой, а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников.

"Зеленскому следовало бы поставить и разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца ПриватБанка Коломойского, который находится под санкциями США, покрывание предателей по делу "вагнеровцев", личных мотивов в инструментализации судебной системы для преследования демократической оппозиции", - убежден пятый президент.

Порошенко также считает крайне актуальным зафиксировать место Украины в системе стратегических энергетических приоритетов США, одним из элементов которой должно стать совместное противодействие Северному потоку-2.

"И, конечно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита в Украину Президента США Джозефа Байдена, что станет подтверждением успешности встречи. Кроме посещения Белого дома, есть несколько важных локаций в США, которые Владимир Зеленский должен посетить, если речь идет о серьезном, содержательном, а не пиар-визите. Прежде всего, речь идет о штаб-квартире МВФ, где президент Украины должен провести переговоры с исполнительным директором Фонда Кристалиной Георгиевой", - объясняет Порошенко.

"Не менее важно и символическое направление - штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где Зеленский должен представить наработки Крымской платформы и привлечь ООНовский компонент к международным усилиям по деоккупации Крыма", - констатирует Петр Порошенко.

Он отметил, что последующие дни все будут внимательно следить и болеть за дипломатические успехи главы государства на американском направлении.